Xiaomi Mi 9 Lite aggiornamento Android 10 più vicino

Dalla Cina arriva l’informazione che il Mi CC9 si sta aggiornando ad Android 10 con MIUI 11: molto presto toccherà pure allo Xiaomi Mi 9 Lite?

Ottime notizie per tutti i possessori italiani di uno Xiaomi Mi 9 Lite, anche se non riguardano direttamente il modello in questione ma il suo gemello venduto in Cina.

Infatti nel paese asiatico Xiaomi commercializza il Mi 9 Lite con il nome di CC9.

Xiaomi MI 9 Lite si avvicina l’aggiornamento ad Android 10: dalla Cina ottime news

Oggi abbiamo conferma che l’azienda cinese ha iniziato effettivamente a rilasciare l’aggiornamento alla versione software Android 10 con interfaccia MIUI 11 per il CC9.

Questo significa che lo Xiaomi Mi 9 Lite, la versione internazionale del CC9 venduta anche in Italia, avrà in tempi non particolarmente lunghi lo stesso trattamento.

Al momento sappiamo solo che il nuovo software basato su Android 10 e MIUI 11 è scaricabile in Cina tramite la classica modalità OTA e ha un peso di circa 2.3 GB.

Oltre alla nuova versione del sistema operativo vengono installate pure patch di sicurezza più recenti, ovvero quelle rilasciate da Google nel mese di febbraio 2020.

Non possiamo dirvi quando effettivamente l’azienda cinese rilascerà l’aggiornamento in Italia per il Mi 9 Lite, potrebbero volerci ancora qualche settimana.

Noi infatti propendiamo più verso l’aggiornamento ad inizio maggio 2020 o comunque entro la fine di maggio di quest’anno, ma vi ribadiamo sono solo nostre supposizioni.

Quando avremo certezza che l’aggiornamento è effettivamente disponibile in Italia ve lo faremo sicuramente sapere.