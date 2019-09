Xiaomi Mi 9 Lite arriva in Europa: la data ufficiale (Spagna)

Xiaomi Mi 9 Lite (re-brand internazionale del Mi CC9 cinese) arriverà in Europa (Spagna) nei prossimi giorni: ecco la data ufficiale dell’annuncio.

Alla fine la maggior-parte dei prodotti che Xiaomi presenta in Cina, salvo alcune eccezioni, vengono alla fine ripresentati nel mercato Europeo.

Quest’anno però a differenza del 2018, anno definitivo del debutto ufficiale in Italia, Xiaomi sembra che abbia deciso di re-brandizzare alcuni suoi dispositivi.

Xiaomi Mi 9 Lite arriva in Europa: la data e i dettagli principali dello smartphone

Come è accaduto per i Redmi K20 e K20 Pro, rispettivamente Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro, e per lo Xiaomi Mi CC9e diventato lo Xaomi Mi A3, anche lo Xiaomi MI CC9 è diventato il nuovo Xiaomi Mi 9 Lite.

Lo Xiaomi Mi 9 Lite sarà ufficialmente presentato in Europa, il primo paese ad averlo sembra essere la Spagna, a partire dal 16 settembre 2019.

Il dispositivo manterrà la fotocamera principale posteriore da 48MP già vista sul modello MI 9 abbinata però a un sensore ultrangolare da 8MP e uno da 2MP per gli effetti di profondità.

Il telefono punta molto sui giovani, ecco perché la fotocamera anteriore per i selfie utilizza un sensore da ben 32MP.

Il resto del comparto hardware prevede il display Super Amoled da 6.39 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ e la tacca a goccia per la camera anteriore.

Il sensore delle impronte digitali è posizionato sotto il display.

All’interno viene utilizzato il chipset Snapdragon 710 abbinato a 6 o 8GB di ram e fino a 256GB di memoria interna per i modello più costoso.

Interessante la connettività con il chipset NFC, il Wifi AC dual band, il Bluetooth 5.0, la porta ad infrarossi, la radio fm, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, il supporto al LTE 4G dual sim e alla porta usb Type C.

Questo Xiaomi Mi 9 Lite viene alimentato da una batteria interna da 4030 mAh che supporta la ricarica rapida fino a 18W (via cavo).

Ancora da definirsi i prezzi di vendita, ma il prezzo in Europa dovrebbe essere un po’ più basso dell’attuale Xiaomi Mi 9 SE.