Xiaomi Mi 9 Lite è ufficiale in Europa: il prezzo di vendita (Spagna)

Ufficializzato oggi in Europa lo Xiaomi Mi 9 Lite: ecco quando costa il nuovo smartphone cinese in Spagna e quindi sulla carta anche in Italia.

Come promesso oggi Xiaomi ha presentato al grande pubblico europeo il suo “nuovo” smartphone android di fascia media che è stato chiamato Mi 9 Lite.

Xiaomi Mi 9 Lite ufficiale in Europa: ecco il prezzo di listino in Spagna

Lo Xiaomi Mi 9 Lite per chi non lo sapesse ancora è la versione internazionale dello Xiaomi Mi CC9, dispositivo presentato e commercializzato in Cina da luglio 2019.

Rispetto ai prezzi applicati da Xiaomi per il CC9 in Cina, lo Xiaomi Mi 9 Lite costa ovviamente di più, e si tratta di un rincaro che si aggiorna intorno ai 50-600 euro a seconda della versione (memoria).

Da quello che sappiamo il Mi 9 Lite da 6GB di ram e 64GB di memoria interna ha un prezzo ufficiale di listino in Spagna pari a 319 euro.

La versione con 6GB di ram e 128GB di memoria interna viene invece proposto al prezzo ufficiale di 349 euro.

Entrambi le versioni sono disponibili nelle colorazioni: bianco, blu e grigio.

In Spagna lo Xiaomi Mi 9 Lite inizierà la commercializzazione ufficiale (con relative spedizioni) a partire dal 20 settembre 2019.

Sulla carta questi prezzi dovrebbero essere gli stessi che saranno applicati anche per l’Italia, e ci sono buone possibilità che i dispositivi saranno commercializzati entro la fine di questo mese anche da noi.

Al massimo potrebbero esserci alcuni ritocchi in aumento sul prezzo, dovuti alle tasse più elevate nel nostro paese.

Se volete conoscere qualche dettaglio in più sul Mi 9 Lite, potete leggere un riassunto sulle sue principali caratteristiche hardware