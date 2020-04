Xiaomi Mi 9 Lite si aggiorna ad Android 10 con MIUI 11 in Italia

Confermiamo l’arrivo in Italia dell’aggiornamento ad Android 10 con MIUI 11 per lo Xiaomi Mi 9 Lite: ecco i dettagli da conoscere.

Ottime notizie per tutti coloro che hanno acquistato uno Xiaomi Mi 9 Lite: l’azienda cinese ha infatti iniziato a rilasciare l’importante aggiornamento ad Android 10 anche in Italia.

Xiaomi Mi 9 Lite si aggiorna in Italia ad Android 10 con MIUI 11: i dettagli da conoscere

Più nello specifico è scaricabile il nuovo firmware seriale/build V11.0.1.0.QFCMIXM tramite la classica modalità OTA (over the air): potete utilizzare una connessione Wifi o la branda 3G-4G dello smarpthone.

L’aggiornamento ha un peso di circa 2.3GB, quindi vi consigliamo di fare un po’ di spazio nella memoria interna dello smartphone.

Oltre al passaggio da Android Pie 9.0 ad Android 10, con il nuovo firmware vengono installate pure le patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di febbraio 2020.

Essendo l’aggiornamento uscito da poche ore, se non ricevete ancora la notifica automatica di aggiornamento vi consigliamo di controllare manualmente in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Ricevuta la notifica prima di aggiornare è consigliabile, ma non obbligatorio, effettuare un backup completo o dei dati più importanti salvati sul vostro Xiaomi Mi 9 Lite.

Ricordatevi anche di iniziare la procedura di installazione solamente se il telefono ha almeno il 50% di ricarica della batteria disponibile.

Con Android 10 potrete notare interessanti novità sul vostro Xiaomi Mi 9 Lite, come ad esempio la modalità scura a livello di sistema operativo, miglioramenti alla funzionalità Always On Display eccetera.

