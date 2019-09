Xiaomi Mi 9 Pro 5G avrà la ricarica wireless a 30W

Xiaomi Mi 9 Pro 5G sarà il primo smartphone dell’azienda cinese ad utilizzare la nuova tecnologia Mi Charge Turbo Wireless con potenza fino a 30W.

Oggi Xiaomi ha mostrato al grande pubblico la sua più recente tecnologia di ricarica rapida dedicati agli smartphone.

Si tratta della Mi Charge Turbo Wireless, una ricarica rapida senza fili che di fatto migliora ulteriormente la tecnologia implementata sull’attuale Xiaomi Mi 9 che raggiunge i 20W.

Mi Charge Turbo Wireless: ricarica rapida fino a 30W in arrivo sullo Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Infatti la nuova Mi Charge Turbo di ultima generazione permetterà agli utenti di ricaricare il proprio smartphone Xiaomi alla velocità massima di 30W senza cavi.

Il nuovo standard di ricarica wireless implementa una nuovo ricevitore con una bobina a nanocristalli a 5 strati che mantiene un efficienza di conversione pari all’98%.

Questa efficienza permette di mantenere sempre sotto controllo le temperature durate la fase di ricarica.

Secondo Xiaomi questa nuova ricarica rapida wireless è capace di ricaricare il 50% di una batteria da 4000 mAh in appena 25 minuti, e di completare l’intero ciclo di ricarica in circa 70 minuti.

Ebbene questa ricarica wireless da 30W sarà ufficialmente implementata sul prossimo Xiaomi Mi 9 Pro 5G, che sarà presentato al grande pubblico entro la fine di questo mese.

Non è ancora chiaro se il caricabatteria rapido per questa tecnologia sarà già incluso nella confezione di vendita, o se sarà acquistabile separatamente come optional.

Ma sembra che Xiaomi non sia ad aspettare che la concorrenza possa fare di meglio: infatti ha pubblicizzato anche l’arrivo in futuro di una ricarica rapida wireless da ben 40W, che al momento è ancora in fase di sviluppo.

Non ci resta quindi che aspettare future notizie in merito.