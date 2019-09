Xiaomi Mi 9 Pro 5G: ecco come funziona la ricarica Wireless inversa

Mostrata in un video la nuova ricarica wireless inversa implementata sul prossimo Xiaomi Mi 9 Pro 5G: ecco come funziona.

A poche ore dagli ultimi rumors sul prossimo Xiaomi Mi 9 Pro 5G che mostravano il dispositivo in alcune immagini pubblicitarie ufficiali, oggi il web ci regala una nuova sorpresa.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G: mostrato in un video dal vivo come funziona la ricarica wireless inversa

Su Yutube è stato infatti diffuso un video che mostra in maniera pratica come funziona la ricaria wireless inversa sul prossimo Mi 9 Pro 5G.

Vi ricordo, per chi non lo sapesse, che per ricarica wireless inversa si intende la possibilità dello smartphone di ricaricare altri dispositivi (accessori tipo auricolari bluetooth per esempio) utilizzando la propria batteria e senza cavi.

Come potete vedere voi stessi dal video è sufficiente appoggiare l’accessorio compatibile, in questo caso degli Airpods, sulla scocca posteriore del telefono per iniziare il trasferimento di energia.

Lo Xiaomi Mi 9 Pro 5G secondo i rumors dovrebbe essere in grado di utilizzare una ricarica wireless inversa alla velocità massima di 10W.

Il telefono disporrebbe pure della classica ricarica rapida via cavo, alla velocità massima di 4oW, e della ricarica rapida wireless standard alla velocità massima di 30W.

In quest’ultimo caso, se sarà vero, il Mi 9 Pro stabilirà un nuovo record mondiale prestazionale con questa tecnologia di ricarica senza fili.

Essendo un dispositivo con connettività 5G ci si aspetta che il telefono utilizzi il nuovo chipset Snapdragon 855 Plus, la versione potenziata dello Snapdragon 855.

Confermato il comparto fotografico con una triplo sensore sulla scocca posteriore, come potete vedere pure dal vivo, anche se non sappiamo ancora con certezza quali saranno i due sensori fotografici che saranno affiancati al sensore principale da 48MP già visto sul Mi 9 normale.

Sulla carta lo Xiaomi Mi 9 Pro 5G sarà presentato in Cina in data 24 settembre 2019 insieme al nuovo Xiaomi Mi Mi 4 (5G): non ci resta quindi che aspettare l’evento!