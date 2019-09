Xiaomi Mi 9 Pro 5G immagini ufficiali: eccolo in bianco artico

Ecco la prima immagine ufficiale dello Xiaomi Mi 9 Pro 5G nella sua colorazione bianco artico: dettagli sulle sue novità hardware svelate.

Giusto ieri vi avevamo informato che Xiaomi è in procinto di svelare due nuovi smartphone top di gamma in data 24 settembre 2019: il Mi Mix 4 5G e lo Xiaomi Mi 9 Pro 5G.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G le prime immagini ufficiali: ecco il design color bianco artico

Oggi sul web sono state diffuse le prime immagini pubblicitarie ufficiali del Mi 9 Pro 5G nella sua colorazione bianco artico, immagini che di fatto ci confermano il design ripreso dal Mi 9 originale.

Dal punto di vista hardware le voci confermano sempre più la presenza dello Snapdragon 855 Plus, la versione “potenziata” dello Snapdragon 855 con frequenze di funzionamento più elevate e GPU Adreno rinnovata.

Utilizzando lo Snapdragon 855 Plus il telefono supporterà nativamente la connettività 5G e una ricarica rapida migliorata.

Lo smartphone infatti godrebbe della nuova tecnologia Mi Charge Turbo che permetterebbe di ricaricare la batteria via cavo ad una velocità massima di 40W e a 30W in modalità wireless (nuovo record mondiale).

Sarebbe presente pure la ricarica wireless inversa alla velocità di 10W.

A differenza del modello Mi 9 originale, la nuova versione Pro avrà una batteria più grande che dovrebbe raggiungere i 4000 mAh.

Considerata la potenza della batteria e la tecnologia di ricarica rapida, lo Xiaomi Mi 9 Pro 5G si dovrebbe ricaricare da zero a 100 in circa 70 minuti.

Una ricarica veloce fino al 50% invece impiegherebbe intorno ai 25 minuti secondo quanto affermato da all’amministratore delegato Lei Jun.

Lato multimediale il Mi 9 Pro 5G dovrebbe mantenere la stessa fotocamera principale posteriore da 48MP, ma non è ancora chiaro se Xiaomi varierà le altre due fotocamere sulla scocca e quella destinata ai selfie.

Non si sa ancora se l’azienda cinese commercializzerà questo dispositivo anche in Europa o comunque, essendo un dispositivo compatibile 5G, solo in determinati paesi.