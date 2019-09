Xiaomi Mi 9 Pro e Mi Mix 4 (5G) conferme: la data ufficiale per l’evento in Cina

Saranno presentati entro la fine di settembre 2019 i nuovi top di gamma Xiaomi Mi 9 Pro e Mi Mix 4 (5G): ecco la data ufficiale dell’evento in Cina.

Oggi Xiaomi ha confermato ufficialmente l’arrivo di due nuovi smartphone android top di gamma che saranno presentati sul suolo cinese entro la fine di questo mese.

Stiamo parlando dello Xiaomi Mi 9 Pro e del nuovo Xiaomi Mi Mix 4 (5G); quest’ultimo potrebbe chiamarsi solo Mi Mix 5G considerato che in Cina il numero 4 porta sfortuna.

Xiaomi Mi 9 Pro e Mi Mix 4 (5G): la data di presentazione in Cina

Da quello che è trapelato entrambi i dispositivi saranno presentati in Cina in data 24 settembre 2019 direttamente nella sede centrale dell’azienda.

Oltre ai due dispositivi ci si aspetta che Xiaomi sveli pure la sua ultima interfaccia MIUI 11 e la nuova MI TV di ultima generazione.

Mi 9 Pro: qualche dettaglio basato sui rumors

Per quanto riguarda lo Xiaomi Mi 9 Pro, ci si aspetta una versione potenziata dell’attuale MI 9 con l’introduzione del chipset Snapdragon 855 Plus e di una batteria più grande da 4000 mAh.

La batteria dovrebbe supportare poi la nuova ricarica rapida wireless Mi Charge Turbo Wireless che raggiungerebbe i 30W senza fili.

Il Mi 9 Pro dovrebbe mantenere lo stesso display Super Amoled da 6.39 pollici di diagonale e più o meno lo stesso design del Mi 9.

Mi Mix 4 (5G): cosa aspettarsi?

L’atteso Xiaomi Mi Mix 4 (o solo Mi Mix 5G) dovrebbe utilizzare pure lui il nuovo chipset Snapdragon 855 Plus e un display Super Amoled Curvo con risoluzione nativa QHD+

Sulla carta il Mi Mix 4 (5G) dovrebbe essere il primo smartphone al mondo ad utilizzare un sensore fotografico da 108MP, sensore con tecnologia Samsung ISOCELL Bright HMX.

Il sensore principale da 108MP dovrebbe essere affiancato da un secondo sensore ultra-grandangolare e un teleobiettivo potente.

Non ci resta quindi che aspettare il 24 settembre 2019 per avere tutte le informazioni in merito, come disponibilità e prezzi.