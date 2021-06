Xiaomi MI 9 SE aggiornamento Android 11 con MIUI 12.5 Globale disponibile

Lo Xiaomi Mi 9 SE sta ricevendo l’aggiornamento stabile e globale della MIUI 12.5 basato sul sistema operativo android: i dettagli conosciuti.

A febbraio 20219 Xiaomi lanciò sul mercato uno smartphone di fascia medio-alta, il Mi 9SE con sistema operativo Android Pie 9.0.

Xiaomi Mi 9 SE si aggiorna alla MIUI 12.5 Globale stabile con Android 11: ecco i dettagli

Oggi lo stesso dispositivo a distanza di oltre 2 anni ha ricevuto la nuova interfaccia MIUI 12.5 basata sul sistema operativo Android 11.

Non stiamo parlando di una beta, ma proprio della versione finale e Globale, scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air).

C’è da dire comunque che la MIUI 12.5 con Android 11 per lo Xiaomi Mi 9 SE aveva già fatto capolino lo scorso marzo sulla versione commercializzata in Cina, ma adesso tocca agli utenti globali.

Da quello che sappiamo il nuovo aggiornamento stabile e globale si sta diffondendo con la build seriale V12.5.1.0.RFBMIXM.

Dato che l’aggiornamento è in diffusione in maniera graduale, potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che tutti gli Xiaomi Mi 9 SE venduti in Europa (Italia compresa) ricevevano la notifica di aggiornamento.

Considerato che lo smartphone ha una certa età, non aspettatevi novità eclatanti con la nuova MIUI 12.5, dato che alcune sue funzionalità potrebbero non essere state inserite.

Ovviamente noterete le novità introdotte con Android 11, come i nuovi sistema di controlli della privacy, le bolle di chat etc.

Aspettatevi anche miglioramenti nella stabilità e nelle prestazioni del sistema operativo.

Fonte: Via