Xiaomi Mi 9T 64 e 128GB: nuovi codici coupon con prezzo da 277 euro

Segnaliamo l’offerta lampo con sconto COUPON per il nuovo Xioami Mi 9T Globale da 6GB di ram e 128GB e 64 GB di memoria interna: i dettagli

Per chi odia le tacche e i forellini nel display, perché vuole un pannello completamente pulito le soluzioni tecniche nel mondo dello smartphone ci sono.

Una soluzione per esempio è la fotocamera anteriore a POP UP, un meccanismo che viene utilizzato dallo Xiaomi Mi 9T, la versione internazionale del Redmi K20.

Xiaomi Mi 9T con 6GB di ram e 64-128GB di rom: ecco dove pagarlo con COUPON (aggiornato nuovi codici)

Sappiamo che il 9T è già disponibile alla vendita in Italia nella versione da 64GB di memoria interna al prezzo di 329.99 euro (colore nero e blu).

Oggi vi segnaliamo che è possibile acquistare lo Xiaomi Mi 9T Globale da 6GB di ram e 128GB di memoria interna al prezzo di 313.25 euro (spedizione inclusa e prezzo aggiornato) utilizzando il codice COUPON GBMI9T800 e seguendo questo LINK (colore blu).

Il codice coupon va inserito nella pagina check-out nell’apposito spazio, come potete vedere qua in esempio un immagine per PC Desktop.

In offerta c’è pure la versione da 6GB di ram e 64GB di memoria interna, venduta al prezzo di 277.45 euro con il codice coupon GBMI9T500 scegliendo il colore Nero da questo LINK.

Rispetto ai prezzi ufficiali di Xiaomi Mi Italia, la versione da 128GB (che arriverà a luglio 2019) costerà 399.99 euro, mentre la versione 64GB costa effettivamente 329.99 euro.

Attenzione: essendo una promo con Codice COUPON questi sono a numero limitato, quindi come al solito chi prima arriva meglio alloggia!

Quanto si risparmia? E la garanzia? Le spedizioni? Cosa significa Globale?

Il risparmio quindi varia dai 50 agli 80 euro, sacrificando la garanzia Italia con quella Europa di 2 anni garantita da Gearbest Italia.

Gearbest Italia ha infatti centri assistenza in Europa: in caso di guasto il telefono non dovrà essere rispedito in Cina, con conseguente risparmio di tempo e denaro.

Sono smartphone Globali, ovvero rom con blootloader non sbloccato, IMEI Europa, aggiornamenti OTA ufficiali, supporto al multilingua (italiano compreso), servizi e Google Play Store già installati, Banda 20 LTE 4G.

La spedizione avviene tramite Italy Express (linea prioritaria da selezionare) con consegna del bene in 10-20 giorni lavorativi tramite corriere e non pagate le spese doganali.