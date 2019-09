Xiaomi Mi 9T 64GB blu in offerta al prezzo di 235 euro con Coupon

Nuovi prezzi con sconto COUPON per il nuovo Xiaomi Mi 9T Globale da 6GB di ram e 64 GB di memoria interna 235 euro (aggiornati a fine settembre 2019).

Per chi odia le tacche e i forellini nel display, perché vuole un pannello completamente pulito le soluzioni tecniche nel mondo dello smartphone ci sono.

Una soluzione per esempio è la fotocamera anteriore a POP UP, un meccanismo che viene utilizzato dallo Xiaomi Mi 9T, la versione internazionale del Redmi K20.

Xiaomi Mi 9T con 6GB di ram e 64 memoria interna: ecco dove pagarlo con COUPON (aggiornato nuovi codici e prezzo)

Sappiamo che il 9T è già disponibile alla vendita in Italia nella versione da 64GB di memoria interna al prezzo di 329.99 euro (colore nero e blu).

In offerta vi segnaliamo oggi la versione dello Xiaomi Mi 9T colore BLU da 6GB di ram e 64GB di memoria interna, venduta al prezzo di 236 euro con il codice coupon MI9T64BLUE da questo LINK.

Il codice coupon va applicato nella sezione check-out del sito Gearbest Italia, ovvero la pagina prima del pagamento come da esempio (PC Desktop):

Rispetto ai prezzi ufficiali di Xiaomi Mi Italia la versione da 64GB di memoria interna costa 329.99 euro, quindi oltre 90 euro di sconto effettivo.

Attenzione!: essendo una promo con Codice COUPON questi sono a numero limitato, quindi come al solito chi prima arriva meglio alloggia!

Quanto si risparmia? E la garanzia? Le spedizioni? Cosa significa Globale?

La garanzia è quella Europa di 2 anni garantita direttamente da Gearbest Italia.

Gearbest Italia ha infatti centri assistenza in Europa: infatti in caso di guasto il telefono non dovrà essere rispedito in Cina, con conseguente risparmio di tempo e denaro.

Sono smartphone Globali, ovvero rom con blootloader non sbloccato, IMEI Europa, aggiornamenti OTA ufficiali, supporto al multilingua (italiano compreso), servizi e Google Play Store già installati, Banda 20 LTE 4G.

La spedizione avviene tramite Italy-Eu Express (linea prioritaria da selezionare) con consegna del bene in 15-25 giorni lavorativi tramite corriere e non pagate le spese doganali.

Entrambi i beni sono disponibili alla consegna dal 9-12 ottobre 2019 (verificare sempre le date se cambiano con il passare del tempo!)