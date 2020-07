Xiaomi Mi 9T e 9T Pro: l’aggiornamento MIUI 12 è disponibile in Italia

Dopo il rilascio in Cina e in altri paesi al di fuori dell’Asia, da oggi è possibile installare la MIUI 12 anche sugli Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro in Italia: i dettagli.

Ottime notizie per tutti i possessori italiani di uno Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro!

Da qualche ora abbiamo la conferma che l’azienda cinese ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento all’interfaccia personalizzata MIUI 12, basata su Android 10, per questi due dispositivi in Italia.

Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro aggiornati in italia alla MIUI 12: i dettagli

Più nello specifico il MI 9T star ricevendo l’aggiornamento firmware/build V12.0.2.0QFJEUXM, mentre il Mi 9T Pro sta ricevendo l’aggiornamento firmware/seriale V12.0.1.0QFKEUXM.

I due nuovi firmware sono scaricabili tramite la classica modalità OTA (over the air) sfruttando una connessione Wifi o la banda 3G-4G dello smartphone.

Il peso dei due aggiornamenti varia: 880 Megabyte per lo Xiaomi Mi 9T, mentre sale a 1,1GB per la versione Pro.

Quali sono le principali novità introdotte con l’interfaccia MIUI 12 suigli Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro?

Il change-log ufficiale ci fornisce abbastanza chiaramente un idea di cosa troveranno gli utenti dopo l’aggiornamento:

Animazioni di sistema Nuovo motore fisico per le animazioni, con architettura rinnovata. Animazioni dinamiche basate sull’orientamento dello schermo.

Layout Rinnovato Design delle schermate completamente rivisto. Nuovo layout-magazine mette in primo piano i contenuti.

Super Sfondi Nuovi sfondi in grado di ispirarti con ogni tocco. Corretto un problema di colori della barra di stato nella modalità Scura.

Protezione della Privacy MIUI 12 è il primo sistema su Android che ha superato i rigorosi test di protezione della privacy. La condivisione sicura controlla quali dati aggiuntivi vengono inviati insieme agli elementi condivisi.

Floating Windows Abbassa una notifica inviata da un’app di messaggistica per trasformarla in una finestra flottante. Le finestre flottanti mantengono in esecuzione le app in primo piano anche in background. Possibilità di ridurre a icona una finestra usando una gesture a schermo. Tenendo premuta l’icona di un’app è possibile scegliere tra la modalità schermo diviso o finestra flottante

Centro di Controllo Scorri verso il basso dall’angolo in alto a destra dello schermo per aprire il Centro di controllo. Le icone animate sono una gioia da guardare!. Dal Centro di Controllo si possono concludere le chiamate in arrivo. Corretto un problema di gestione della luminosità nel Centro di Controllo. Corretto un problema di gestione dei toggle selezionando il vecchio pannello. Corretto un problema di chiusura forzata dell’app passando da una scheda SIM ad un’altra. Funzioni di Accessibilità ora disponibili anche selezionando il Tema Scuro.

Dark Mode avanzata Tema scuro disponibile anche per le app di terze parti. Funzione di protezione occhi, il contrasto si abbassa automaticamente in condizioni di scarsa luminosità. Lo sfondo si adatta alla modalità scura, adottando toni più scuri.

Trasmissione Possibilità di nascondere i contenuti privati durante la proiezione e ridurre la finestra in multitasking.

Always-on display Corretto un problema di visualizzazione di alcuni elementi nell’AOD.

Schermata di blocco Risolto un problema durante lo sblocco con impronta digitale. Eliminato un problema alla schermata di blocco in Secondo Spazio.

Homescreen Nuove icone animate per la schermata Home, ora più pulite e soddisfacenti. Il cassetto delle app ti consente di mantenere pulita la schermata Home e classifica le app in modo da poterle trovare più velocemente. Aggiunta una nuova animazione per la disinstallazione delle app. Nuova animazione gravitazionale per il ritorno alla schermata Home.

Fotocamera Nuove funzionalità legate alla modalità Pro. Nuovi parametri per la modalità Pro.

Meteo Nuove animazioni per le condizioni meteo.

Impostazioni Modalità Lite semplifica il dispositivo e porta in primo piano le funzionalità essenziali. Nuovi gesture a schermo intero per passare da un’app all’altra.

Appunti Possibilità di creare cartelle con note. Nuovi sfondi dinamici. Le attività vengono completate con un’animazione. Semplificata la gestione dell’agenda.

Sicurezza Nuove animazioni più naturali. Possibilità di abbinare i propri programmi preferiti con la nuova funzione video toolbox.



Se non avete ricevuto ancora la notifica automatica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare sul vostro Mi 9T o Mi 9T Pro nella sezione impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Ricevuta la notifica prima di aggiornare come sempre congliamo di effettuare un backup dei dati più importanti salvati sul telefono, e di iniziare la proceduta di installazione solo se la batteria ha un autonomia residua pari o superiore al 50%.

Di fatto da oggi Xiaomi ha completato l’aggiornamento alla MIUI 12 per tutta la gamma degli smartphone della serie MI 9.

Fonte: Via