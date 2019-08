Xiaomi Mi 9T Pro arriva in Europa: il primo prezzo in pre-ordine (rumors)

Uno store online olandese ha inserito nel proprio portafoglio prodotti pure lo Xiaomi Mi 9T Pro (alias Redmi K20 Pro) in pre-ordine: questi i presunti prezzi per l’Europa.

Non sappiamo quanto questa notizia sia valida, ma sta di fatto che ci sono discrete-buone probabilità che Xiaomi decisa di lanciare sul mercato Europeo la versione internazionale del Redmi K20 Pro.

Al momento in Europa, e anche in Italia, è stato lanciato lo Xiaomi Mi 9T che non è altro che la versione internazionale del Redmi K20.

Xiaomi Mi 9T Pro arriva in Europa? Ecco il presunto prezzo di lancio

La variante Pro di quest’ultimo dovrebbe prendere il nome di Xiaomi Mi 9T Pro e dovrebbe uscire nelle due versioni di memoria: 6/64GB e 6/128GB.

Al momento il rivenditore olandese propone la versione da 6GB di ram e 64GB di memoria interna ad un prezzo di 429 euro, e si ipotizza che la variante 6GB +128GB costerà 50 euro in più, ovvero intorno ai 479 euro.

Questi però forse non saranno i prezzi ufficiali in Italia, considerato che nel nostro paese le tasse sono un po’ più alte rispetto al paese olandese.

Ci sentiamo infatti di ipotizzare un prezzo sui 449 euro per la versione 6/64GB e un prezzo di 499-529 euro per la 6+128GB: ovviamente speriamo di essere smentiti da prezzi più economici.

Per chi non lo sapesse lo Xiaomi Mi 9T Pro (Redmi K20 Pro) rispetto alla versione normale apporta alcuni miglioramenti hardware.

La versione Pro infatti utilizza il chipset Snapdragon 855 (decisamente più performante di uno Snapdragon 730) e la batteria da 4000 mAh supporta una ricarica rapida più veloce fino a 27W.

Da ricordare che viene mantenuta la tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 48 MP di Sony, un teleobiettivo da 8 MP (2x), una fotocamera grandangolare da 13 MP, oltre a una fotocamera selfie pop-up da 20 MP.

Grazie alla camera selfie Pop-UP il display Super Amoled da 6.39 pollici di diagonale non presenta nessuna tacca o forellino; lo scanner per le impronte digitali è posizionato sotto il display.