Xiaomi MI 9T Pro blu, rosso, nero 6+64GB da 315 euro con coupon

Il nuovo top di gamma Xiaomi MI 9T Pro nella colorazione blu, nero o roso può essere acquistato al prezzo di circa 315 euro grazie ad un codice coupon (aggiornato a settembre 2019).

I fan di Xiaomi sicuramente conosceranno la versione internazionale del Redmi K20 Pro, che in Europa prende il nome di Xiaomi Mi 9T Pro che si differenzia dal Mi 9T per il processore (Snapdragon 855) e la ricarica rapida potenziata (27W).

Xiaomi Mi 9T Pro in offerta con codice coupon: prezzo da 325 euro per la versione 6GB di ram e 64GB di rom (aggiornato settembre 2019)

Se non lo sapete già il MI 9T Pro è disponibile in Italia nella versione 6+128GB che può essere acquistata dal sito ufficiali Xiaomi Mi Italia al prezzo di listino di 449 euro.

Se avete un budget di spesa più basso, quindi puntate a spendere meno di 320 euro, allora forse abbiamo una buona offerta per voi.

Novità del 19 settembre 2019 con nuovi Codici COUPON con prezzo in ribasso a 315 euro:

Lo Xiaomi MI 9T Pro da 6GB di ram e 64GB di memoria interna, nella versione Globale (tutti i colori sono disponibili), può essere acquistato al prezzo di 315 euro (spedizione inclusa) utilizzando il codice coupon GBM9TPRO1 per la versione BLU, il codice coupon GBM9TPRO3 per la versione nera o il codice coupon GBM9TPRO2 per quella rossa a 315 euro seguendo questo LINK.

Fine aggiornamento del 19 settembre 2019.

Questo codice coupon va applicato nella sezione check-out del sito Gearbest Italia, ovvero nella pagina prima dell’effettivo pagamento (dove consigliamo l’utilizzo di PayPal).

Ecco un esempio per la versione PC Desktop (il prezzo nell’immagine potrebbe non essere aggiornato).

Il codice coupon è disponibile sia per la versione Blu, per quella Nera e per quella rossa: avete quindi tutte le scelte disponibili.

Da sottolineare che il dispositivo inizierà le spedizioni a partire dal 20-23 settembre 2019, quindi dovrete avere un po’ di pazienza (controllate sempre la data di spedizione comunque!).

Una breve guida per chi non ha mai acquistato su Gearbest Italia

Cosa significa Globale? E la Garanzia? Come funzionano le spedizioni dalla Cina?

Il dispositivo venduto ha rom Globale, questo significa che è la stessa rom utilizzata dai dispositivi Xioami venduti ufficialmente in Italia: ha il supporto al multilingua, il Google Play Store, i servizi Google, la band 20 LTE 4G, ci sono gli aggiornamenti OTA ufficiali.

La garanzia è Europa di 2 anni ed è fornita direttamente da Gearbest Italia presso i propri centri assistenza in Europa: in caso di guasto quindi non dovrete rispedire il bene in Cina (risparmiate tempo e denaro).

Per le spedizioni dovete selezionare Italy Express o EU Express (linea prioritaria) che di solito è gratuita, consegna il bene tramite corriere (Bartolini o GLS) in 10-20 (15-25 in alcuni casi) giorni lavorativi e non vi fa pagare la dogana.

Non utilizzate DHL: in questo caso pagherete sicuramente la dogana anche se le spedizioni saranno più veloci (ma anche molto più costose).