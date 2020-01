Xiaomi Mi 9T riceve Android 10 stabile con la MIUI 11 Globale

Lo Xiaomi Mi 9T (la versione internazionale del Redmi K20) ha iniziato a ricevere l’aggiornamento Android 10 con la MIUI 11 Globale: i primi dettagli.

Non molto tempo fa vi avevamo segnalato che lo Xiaomi Mi 9T aveva iniziato a ricevere a livello internazionale l’aggiornamento MIUI 11 Globale, che però era basata ancora sulla versione Android Pie 9.0.

Xiaomi Mi 9T si aggiorna ad Android 10 con la MIUI 11 Globale: i primi dettagli

Oggi abbiamo i primi feedback che l’azienda cinese ha iniziato a rilasciare per i dispositivi venduti a livello internazionale l’aggiornamento ad Android 10 sempre con la MIUI 11.

Al momento sappiamo che il nuovo aggiornamento firmware ha seriale/build MIUI V11.0.1.0.QFJEUXM ed è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air) con un peso di circa 2.2GB.

Oltre all’aggiornamento da Android Pie 9.0 ad Android 10, lo Xiaomi Mi 9T sta ricevendo le patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di dicembre 2019.

Da segnalare anche queste novità:

Migliorata la stabilità del sistema operativo;

Risolto un bug nella schermata di blocco/barra di stato che impediva l’apertura delle impostazioni di notifica nell’area del secondo spazio;

Sono state introdotte nuove funzioni per la fotocamera, come la registrazione in super slow motion, la registrazione super veloce e alcuni nuovi filtri video.

Il firmware si sta diffondendo in India, ma molto probabilmente arriverà nei prossimi giorni anche in Europa (e quindi anche in Italia).

Non sappiamo quando effettivamente l’aggiornamento ad Android 10 arriverà sugli Xiaomi Mi 9T venduti in Italia, quindi vi consigliamo di tener sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone.