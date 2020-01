Xiaomi MI A2 ecco Android 10: l’aggiornamento è disponibile anche in Italia

Primi feedback positivi affermano che lo Xiaomi Mi A2 sta ricevendo l’aggiornamento ufficiale ad Android 10: il nuovo software scaricabile anche in Italia.

Giusto un paio di giorni fa vi avevamo informato che Xiaomi aveva modificato il kernel dei suoi smartphone Android One Mi A3 e Mi A2 per prepararli all’arrivo di Android 10.

Oggi abbiamo la conferma che l’azienda cinese ha finalmente iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android 10 per lo Xiaomi Mi A2 a livello internazionale.

Xiaomi Mi A2 si aggiorna ad Android 10 stabile: nuovo software disponibile anche in Italia

I primi feedback confermano che tale aggiornamento sia già scaricabile anche in Italia tramite la classica modalità OTA (over the air).

Si tratta di un aggiornamento abbastanza pesante, dato che il nuovo firmware ha un peso di circa 1.3GB.

E’ consigliabile quindi utilizzare una connessione Wifi se non avete a disposizione parecchi Giga sul vostro profilo tariffario Mobile.

Essendo un aggiornamento particolarmente complesso il passaggio da Android Pie 9.0 ad Android 10, prima di installare il nuovo software è consigliato effettuare il backup completo dei dati salvati sullo smartphone.

Salvati i dati, prima di iniziare la procedura di installazione controllate sempre che il vostro Xiaomi Mi A2 abbia almeno il 50% di carica della batteria residua.

Quali sono le principali novità che noterete con l’aggiornamento ad Android 10 sul Mi A2 di Xiaomi?

Le principali novità sono già elencate nel change-log ufficiale:

Introduzione della modalità scura a livello di sistema operativo (interfaccia e applicazioni comprese);

Nuovi gesti di navigazione;

Un maggior controllo sulle impostazioni della privacy e della localizzazione.

Non dovrebbero cambiare le patch di sicurezza rispetto al precedente aggiornamento firmware, dato che rimangono quelle rilasciate da Google nel mese di dicembre 2019.

Sulla carta l’aggiornamento ad Android 10 per lo Xiaomi Mi A2 potrebbe essere l’ultimo aggiornamento principale per questo dispositivo uscito sul mercato due anni fa con Android Ore 8.1.

Infatti il Mi A2 con Android 10 ha ricevuto 2 aggiornamenti principali: da Android Ore 8.1 ad Android Pie 9.0, e oggi da Android Pie 9.0 ad Android 10.

Il dispositivo comunque continuerà a ricevere aggiornamenti di sicurezza e bug fix per almeno un altro anno.