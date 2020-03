Xiaomi Mi A2 Lite ecco Android 10 Globale: aggiornamento iniziato

Disponibile a livello internazionale l’aggiornamento ad Android 10 per lo Xiaomi Mi A2 Lite: ecco i dettagli da conoscere sul nuovo firmware.

Buone notizie per tutti gli utenti italiani (e non) che hanno deciso di acquistare tempo addiretro lo smartphone Android One Xiaomi Mi A2 Lite.

Xiaomi Mi A2 Lite inizia a ricevere l’aggiornamento Android 10 Globale

Aggiornamento last MINUTE: ATTENZIONE sembra che il rilascio del nuovo firmware OTA Android 10 per Xiaomi Mi A2 Lite al momento stia causando il blocco del telefono per molti utenti, quindi EVITATE di installare il nuovo firmware.

Vari feedback segnalano che dopo l’aggiornamento il telefono entra in un loop infinito di reboot e non può essere più utilizzato.

Fine aggiornamento last minute

Oggi è arrivata la notizia ufficiale che l’azienda cinese ha finalmente iniziato a diffondere a livello internazionale l’aggiornamento ad Android 10 per questo smartphone.

Sulla carta questo dovrebbe essere l’ultimo aggiornamento importante per lo Xiaomi Mi A2 Lite, considerato che il dispositivo ha debuttato nel 2018 con Android Oreo ed è stato aggiornato ad Android Pie 9.0 nel 2019.

Da quello che sappiamo il nuovo aggiornamento ha firmware seriale V11.0.2.0.QDLMIXM e si diffonderà tramite la classica modalità OTA (over the air).

Potete quindi scaricare il nuovo software utilizzando una connessione Wifi o sfruttando la banda 3G-4G del vostro Mi A2 Lite se avete Giga a disposizione.

Considerato che l’aggiornamento è uscito da poco, sembra che ci vorranno ancora alcune ore o un paio di giorni prima che tutti i Mi A2 Lite ricevano la notifica automatica di aggiornamento.

Se non avete ricevuto ancora la notifica automatica, vi consigliamo di controllare manualmente entrando nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Ricevuta la notifica prima di aggiornare è bene effettuare un eventuale backup completo di tutti i dati salvati sullo smartphone, e di iniziare la procedura di installazione solo se la batteria ha un autonomia residua pari o superiore al 50%.

Possiamo sperare che l’aggiornamento globale ad Android 10 per lo Xiaomi Mi A2 Lite non presenti problemi o bug che invece hanno causato il blocco temporaneo dell’aggiornamento ad Android 10 per lo Xiaomi Mi A3.

Fonte: Notizia