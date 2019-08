Xiaomi Mi A3 da 128GB: nuovi coupon con prezzo a 178 euro

Lo smartphone Android One di ultima generazione Xiaomi Mi A3 da 4GB di ram e 128GB di memoria interna è già disponibile a prezzi ultra scontati tramite coupon.

Annunciato e già disponibile alla commercializzazione in Italia da fine luglio 2019, lo smartphone Android One Xiaomi Mi A3 si può già acquistare ad un prezzo di vendita a partire da soli 178 euro per la versione da 128GB.

Non conoscete ancora lo Xiaomi Mi A3? Ecco le sue principali caratteristiche hardware.

Xiaomi Mi A3 prezzo scontato grazie ai coupon: 128GB a meno di 180 euro

ATTENZIONE PREZZONE: la vera chicca sembra essere la la versione da 4GB di ram e 128GB di memoria interna nella colorazione Nera acquistabile al prezzo di 178 euro utilizzando il Codice COUPON GBA312801 e seguendo questo LINK.

Se vi piace invece la colorazione BLU potete acquistare lo stesso dispositivo al prezzo di 178 euro utilizzando il codice COUPON GBA312802, sfruttando sempre il link precedente.

Sulla carta in questo caso lo sconto è di oltre 120 euro, dato che in Italia la versione da 128GB costerà 299 euro: un risparmio superiore al 40%.

Il Codice coupon va applicato nella sezione Checkout del sito Gearbest Italia, ovvero la pagina prima del pagamento effettivo dello smartphone.

Ecco un esempio per PC Desktop:

Tutti gli Xiaomi Mi A3 da 128GB di memoria interna hanno come data di spedizione a partire dal 2-5 settembre 2019 (controllate sempre la data)

Attenzione: i coupon sono a tempo e numero limitato, chi prima arriva meglio alloggia!

Parliamo della garanzia, spedizione e cosa vuol dire Globale?

La dicitura Globale indica che lo smartphone venduto ha IMEI Europa, ha software ufficiale per l’Europa e quindi supporta gli aggiornamenti OTA.

In più c’è il supporto al multilingua (italiano compreso), sono già installati il Google Play Store e i servizi Google, c’è la Banda 20 LTE 4G.

La garanzia è Europa di 2 anni e viene fornita direttamente da Gearbest Italia.

Non dovrete rispendere lo smartphone in Cina in caso di guasto, ma presso un centro in Europa (Spagna molto spesso): questo vi farà risparmiare molto tempo e denaro.

Per quanto riguarda le spedizioni, dovete selezionare Italy Express (linea prioritaria) gratuita che vi permette di ottenere il bene in 10-20 giorni lavorativi, con consegna tramite corriere e non dovete pagare la dogana.

In conclusione lo smartphone ha le stesse caratteristiche hardware-software degli Xiaomi Mi A3 venduti ufficialmente in Italia ma cambia solo la garanzia, da Italia a Europa.