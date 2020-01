Xiaomi MI A3 aggiornamento ad Android 10: c’è la data!

Lo Xiaomi Mi A3 ha una data ufficiale su quando sarà aggiornato ad Android 10: chi ne possiede uno dovrà aspettare ancora poco meno di un mese.

Se avete acquistato di recente, o comunque siete interessati ad acquistare lo smartphone Android One Xiaomi Mi A3, vi segnaliamo una buona notizia.

Xiaomi Mi A3 l’aggiornamento ad Android 10 è ormai quasi pronto: la data ufficiale del rilascio

Oggi infatti tramite il proprio canale ufficiale su Twitter di Xiaomi India, l’azienda cinese ha confermato che l’aggiornamento ad Android 10 per il Mi A3 arriverà molto presto.

Più nello specifico, la data fa riferimento al mercato indiano, lo smartphone riceverà l’ultima versione del sistema operativo mobile di Google a metà febbraio 2020.

Gli utenti che ne possiedono uno dovranno quindi aspettare ancora poco meno di un mese prima di iniziare a ricevere la notifica automatica dell’aggiornamento.

Non c’è ancora una data precisa su quando lo Xiaomi Mi A3 sarà aggiornato ufficialmente anche in Italia, ma sulla carta la data non dovrebbe distanziarsi molto da quella destinata ai dispositivi venduti in India.

L’aggiornamento ad Android 10 per il Mi A3 seguirà l’aggiornamento già avvenuto per l’altro smartphone Android One di Xiaomi: il Mi A2.

Infatti notizia di pochi giorni fa lo Xiaomi Mi A2 ha iniziato ad aggiornasi ad Android 10 anche in Italia.

A differenza del Mi A2, lo Xiaomi Mi A3 oltre ad Android 10 riceverà sicuramente in futuro anche Android 11 dato che fa parte della gamma Android One.

Tutti gli smartphone Android One infatti ricevono almeno per 2 anni aggiornamenti del sistema operativo (quindi almeno 2 versioni) e 3 anni di supporto per fix di bug e patch di sicurezza.

Fonte: Via Twitter