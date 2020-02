Xiaomi MI A3 aggiornamento Android 10 in ritardo a causa del CoronaVirus

L’aggiornamento ad Android 10 per lo Xiaomi MI A3 previsto entro la fine di febbraio 2020 è stato posticipato a causa del CoronaVirus: i dettagli.

Circa un mesetto fa la sezione di Xiaomi in India aveva rilasciato un comunicato ufficiale nel quale si affermava che lo smartphone Android One Mi A3 sarebbe stato aggiornato ad Android 10 entro fine febbraio 2020.

Xiaomi Mi A3: aggiornamento ad Android 10 posticipato a causa del CoronaVirus

Ad oggi tale notizia non è più valida, dato che l’aggiornamento per questo smartphone risulta essere posticipato a data da destinarsi.

Un rappresentante ufficiale di Xiaomi ha infatti affermato che a causa dello shutdown della forza lavoro in Cina per colpa della diffusione del CoronaVirus, lo Xiaomi Mi A3 non riceverà più l’aggiornamento ad Android 10 entro fine febbraio 2020.

L’azienda sfortunatamente, a causa delle attuali condizioni globali, al momento non può garantire nessuna certezza temporale su quando effettivamente lo smartphone sarà aggiornato.

Per questo l’aggiornamento ufficiale ad Android 10 per lo Xiaomi Mi A3 è stato sospeso a data da destinarsi.

Non sappiamo quando l’aggiornamento sarà disponibile: forse ci vorranno ancora alcune settimane o forse, se la situazione rimarrà grave, potrebbero volarci ancora mesi di attesa.

Per adesso possiamo solo aspettare future informazioni ufficiali da parte dell’azienda cinese.

Se possedete quindi uno Xiaomi Mi A3, portate ancora pazienza sapendo che comunque prima o poi l’aggiornamento ad Android 10 arriverà.

