Xiaomi Mi A3 c’è la data ufficiale per l’Europa (Spagna)

Ufficializzato da Xiaomi Mi Spagna l’arrivo sul mercato europeo dello Xiaomi Mi A3: ecco quando potrebbe arrivare in Italia.

Dopo avervi mostrato alcune immagini render e le prime immagini dal vivo della scatola del successore dell’attuale Xiaomi Mi A2 oggi abbiamo la conferma ufficiale del suo arrivo in Europa.

Xiaomi Mi A3 c’è la data ufficiale della commercializzazione in Spagna: ecco i dettagli

Infatti la sezione spagnola di Xiaomi tramite un comunicato ufficiale via Twitter ha svelato di fatto quando lo Xiaomi Mi A3 arriverà in Spagna (Europa).

Da quanto annunciato il nuovo smartphone Android One dell’azienda cinese sarà commercializzabile nella penisola iberica a partire da mercoledì 17 luglio 2019.

Sfortunatamente non sono stati rivelati i prezzi ufficiali di vendita, quindi al momento non possiamo effettuare supposizioni sul prezzo di vendita destinato all’Italia.

C’è da dire che se in Spagna lo Xiaomi Mi A3 debutterà in data 17 luglio 2019, è molto probabile che in Italia il Mi A3 inizierà la commercializzazione una settimana o al massimo 2 settimane dopo il paese iberico.

Xiaomi ha già rilasciato alcune immagini pubblicitarie che spiegano in breve i vantaggi del nuovo Mi A3 rispetto all’attuale Xiaomi Mi A2.

Il primo è quello che riguarda le prestazioni migliorate grazie al nuovo chipset Snapdragon 665, fotografie migliorate con la tripla camera posteriore e la camera selfie da 32 megapixel, la presenza dello scanner per le impronte digitali sotto il display e infine una batteria più potente per un autonomia migliore.

Non è detto comunque che esca pure una versione MI A3 Pro con il chipset Snapragon 710.

Fonte: Via Twitter 1 e 2.