Xiaomi MI A3 e Mi A2 l’aggiornamento Android 10 è alle porte

Gli smartphone Android One Xiaomi Mi A3 e MI A2 molto presto dovrebbero iniziare a ricevere l’aggiornamento Android 10: modificati i kernels.

Lo Xiaomi Mi A2 è stato il primo smartphone Android One dell’azienda cinese, e ha fatto il suo debutto nel mercato a luglio 2018 con Android Oreo 8.1.

Successivamente è stato aggiornato a ad Android Pie 9.0 a novembre 2018.

Invece lo Xiaomi Mi A3 è arrivato sul mercato a luglio 2019 direttamente con la versione Android Pie 9.0.

Adesso entrami gli smartphone sono in attesa per ricevere il successivo aggiornamento del sistema operativo, ovvero Android 10.

Xiaomi Mi A3 e Xiaomi Mi A2: l’aggiornamento ad Android 10 è molto vicino

Anche se al momento non c’è ancora una data ufficiale per il rilascio definitivo di Android 10, oggi abbiamo una buona notizia se avete acquistato uno di questi due smartphone.

Xiaomi ha infatti eseguito una modifica al codice sorgente del kernel dei due smartphone per renderli compatibili con il prossimo aggiornamento ad Android 10.

Questo è un passo decisamente in avanti per il rilascio imminente del nuovo software di Google.

Da ricordare che gli Xiaomi Mi A2 e Mi A3 facendo parte del programma Android One godono di almeno 2 anni di aggiornamenti garantiti per quanto riguarda il sistema operativo.

Sulla carta quindi il Mi A2 riceverà almeno Android 10, mentre lo Xaomi Mi A3 dovrebbe ricevere sicuramente anche Android 11 il prossimo anno.

Xiaomi comunque non sta lavorando all’aggiornamento ad Android 10 solo per questi dispositivi Android One.

Di recente l’azienda cinese ha modificato il codice sorgente del kernel anche per altri smartphone come gli Xiaomi Mi Mix 2S, il PocoPhone F1, lo Xiaomi Mi Mix 3 e la gamma MI 8.

Basti infatti pensare che proprio negli scorsi giorni lo Xiaomi Mi 8 ha iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android 10 con MIUI 11 Globale.