Xiaomi MI A3 si aggiorna ad Android 11: ma è meglio aspettare?

Lo Xiaomi MI A3 sta iniziando a ricevere l’aggiornamento ad Android 11, ma dai primi feedback c’è una possibilità che questo blocchi il telefono: per ora è meglio aspettare?

Il progetto Android One ha sempre dato problemi agli smartphone Xiaomi che non utilizzano la classica interfaccia personalizzata MIUI e si affidano invece ad Android Stock.

Oggi vi segnaliamo che sulla carta l’azienda cinese ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android 11 per il suo Xiaomi MI A3 tramite la classica modalità OTA (over the air).

Il nuovo firmware ha un peso di circa 1.40 GB e allega questo change-log ufficiale:

Oltre questo con l’aggiornamento ad Android 11 saranno presenti altre nuove funzionalità come i nuovi controlli per i dispostivi Smart collegati al telefono, nuovi controlli multimediali, il supporto ad Android Auto wireless, le notifiche di conversazione e altro.

Essendo un aggiornamento disponibile da poche ore, potrebbero volerci ancora diversi giorni prima che la notifica automatica arrivi su tutti gli Xiaomi MI A3 a livello internazionale (e quindi anche in Italia).

Al momento però ci sono alcuni feedback non del tutto positivi per quest’aggiornamento.

Infatti nonostante la diffusione è al momento limitata a pochi utenti, alcuni di loro hanno segnalato che dopo l’aggiornamento ad Android 11 il loro Xiaomi MI A3 non si riavvia più.

@XiaomiIndia Today received A11 update to my Mi A3 and after installing it and restarting the device, phone is completely dead. Neither it is charging nor switching on. What the hell is this? My phone is completely dead on new year eve.@XiaomiSupport @manukumarjain

— Mohammad Mahefooz 🎯 (@Mahefooz) December 31, 2020