Xiaomi Mi Air 2S TWS con ricarica wireless prezzo offerta a 56 euro: differenze con Mi Air 2?

I nuovi auricolari wireless top di gamma Xiaomi Mi Air 2S sono disponibili all’acquisto al prezzo offerta di 56 euro (+ spedizione): quali sono le differenze con i modello Mi Air 2?

Ad aprile 2020 Xiaomi ha presentato al grande pubblico un paio di nuovi auricolari wireless con il nome di Mi Air 2S TWS , che rappresentano un evoluzione delle precedenti Air 2 TWS.

Le Mi Air 2 TWS sono arrivate in Italia con il nome ufficiale di Mi true wireless earphones 2 ad un prezzo di listino di 79.99 euro.

Xiaomi Mi Air 2S TWS in offerta lampo a 56 euro + spedizione: ecco dove acquistarle

Oggi le Xiaomi Mi Air 2S TWS si possono acquistare in offerta speciale a 55.82 euro (+ spese di spedizione) seguendo questo LINK.

La spedizione avverrà a partire dal 18-24 maggio 2020 (controllate sempre la data), e le spese di spedizione ammontano a 8.39 euro con Linea Prioritaria che non vi fa pagare la dogana e consegna in 10-28 giorni lavorativi.

Potete utilizzare pure la spedizione posta registrata (4.20 euro), ma in questo caso rischiate di pagare la dogana e i tempi di consegna sono più lunghi.

Tutti i prodotti venduti da Gearbest Italia hanno la loro garanzia (informatevi sul sito), mentre per i pagamenti consigliamo come sempre di utilizzare PayPal per la massima sicurezza.

Quali sono le caratteristiche tecniche delle Xiaomi Mi Air 2S TWS e le differenze principali con il modello Mi Air 2?

Le Xiaomi Mi Air 2S TWS mantengono i punti di forza e le migliori caratteristiche tecniche del modello Air 2 TWS, ma rispetto a quest’ultime apportano alcune interessanti novità miglioramenti.

In comune i due auricolari hanno:

Il driver Audio da 14.2mm con tecnologia Dynamic per una qualità sonora elevata; Supporto ai codec audio LHDC/SBC/AAC; Supportano la tecnologia Bluetooth 5.0 con distanza massima fino a 10m; protocolli supportati: BLE/HFP/HSP/A2DP/AVRCP; C’è la tecnologia ENC ovvero la cancellazione del rumore ambientale grazie alla presenza di due microfoni; Gli auricolari hanno un peso di 4.5 grammi e la custodia che li contiene ha dimensioni pari a 60 x 60 x 45mm; Ci sono tutti i comandi touch per il volume della musica, gli assistenti vocali, rispondere alle chiamate telefoniche; Presente la tecnologia che automaticamente riconosce quando l’utente toglie o mette gli auricolari e quindi stoppa o fa ripartire la musica; C’è la certificazione IPX5, ovvero gli auricolari sono resistenti agli schizzi d’acqua, quindi sono immuni al sudore durante le attività fisiche;

Ma ora vediamo le novità apportate sul modello Mi Air 2S:

Gli auricolari hanno sempre una batteria integrata da 40 mAh ma consumano di meno: garantiscono 5h ore di utilizzo contro le 4 ore del modello Air 2;

contro le 4 ore del modello Air 2; La custodia contiene una batteria più potente (450 mAh) che garantisce ulteriori 24 ore di autonomia , contro quella delle Air 2 che hanno una potenza di 300 mAh (14 ore di autonomia aggiuntiva); Il tempo di ricarica di entrambe le custodie è di 1 ora;

, contro quella delle Air 2 che hanno una potenza di 300 mAh (14 ore di autonomia aggiuntiva); Il tempo di ricarica di entrambe le custodie è di 1 ora; Le Air 2S permettono la ricarica wireless (senza fili) con standard QI della custodia: basta avere un comune pad per la ricarica wireless o uno smartphone con ricarica inversa;

(senza fili) con standard QI della custodia: basta avere un comune pad per la ricarica wireless o uno smartphone con ricarica inversa; La latenza delle Air 2S è migliore: è stato infatti introdotto un nuovo chipset Dual core che utilizza una nuova tecnologia di trasmissione sincrona binaurale per sincronizzare meglio i due auricolari. Molto utile nel Gaming e nella visione di video.

