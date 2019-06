Xiaomi Mi Band 4 arriverà 11 giugno 2019: le novità

Xiaomi Mi Band 4, il braccialetto smart di nuova generazione, verrà presentato dall’azienda cinese in data 11 giugno 2019: ecco le principali novità.

Il successore dello Xiaomi Mi Band 3, il braccialetto smart molto apprezzato per il suo prezzo di vendita aggressivo, arriverà molto presto al meno nel mercato cinese.

Xiaomi Mi Band 4 c’è la data ufficiale dell’annuncio

Infatti proprio oggi l’azienda cinese ha confermato l’arrivo del nuovo Mi Band 4 che sarà presentato al grande pubblico in data 11 giugno 2019.

Si tratta del debutto ufficiale per il mercato cinese, ma non sappiamo quando sarà effettivamente disponibile anche per l’Europa e quindi pure per l’Italia.

Ovviamente il dispositivo sarà acquistabile anche da importazione per chi non vorrà attendere e si accontenterà della lingua inglese-cinese.

Lo Xiaomi Mi Band 4 avrà alcune interessanti novità che lo differenzieranno dall’attuale Mi Band 3.

Ci si aspetta infatti che il braccialetto smart sarà il primo della sua categoria ad avere un display da 0.78 pollici completamente a colori.

Usciranno due versioni come già visto per il Mi Band 3: una con chipset NFC compatibile con i pagamenti in mobilità e una senza a prezzo più basso.

Gli informatori affermano inoltre che lo Xiaomi Mi Band 4 utilizzerà una batteria da 135 mAh, quindi più potente di un 20% rispetto alla batteria del Mi Band 3 che si fermava a 110 mAh.

Considerato che il Band 4 dovrebbe avere il display a colori è possibile che l’autonomia non cambi di molto tra le due versioni, ovvero circa 20 giorni d’utilizzo normale.

Tra pochi giorni avremo maggiori dettagli sul prodotto, e sopratutto sapremo quanto costerà almeno in Cina per farci un idea del prezzo che potrebbe avere in Europa.