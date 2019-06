Xiaomi Mi Band 4 è ufficiale e già disponibile in pre-vendita: il prezzo

Ufficializzato oggi il nuovo smart-band Xiaomi Mi Band 4 che rispetto alla versione Mi Band 3 si presenta con un display OLED a colori: già disponibile alla prevendita.

Oggi Xiaomi ha presentato il suo nuovo braccialetto intelligente (smart-band) con un evento mediatico in Cina, e considerato il successo dello modello precedente ne capiamo bene il motivo.

Xiaomi Mi Band 4 è ufficiale: ecco le principali novità e caratteristiche dello smart-band

Il nuovo Mi Band 4 sarà disponibile alla vendita in due versioni: una classica e una “avanzata” con chipset NFC.

Dal punto di vista tecnico l’accessorio indossabile si presenta con un display a colori AMOLED da 0.97 pollici di diagonale e risoluzione nativa 120 x 240 pixel.

Il pannello è protetto contro i graffi da un vetro con tecnologia 2.5D.

L’utente potrà scegliere fin da subito con 77 diversi quadranti colorati distinti in 8 gruppi per una elevata personalizzazione.

Altro importante miglioramento del Mi Band 4 è la presenza dell’accelerometro con tecnologia a sei assi che garantisce un alta precisione per il monitoraggio di attività sportive: ad esempio è in grado di riconoscere quando state nuotando.

Per questo l’accessorio è resistente all’acqua grazie ad un design impermeabile che gli garantisce una protezione fino a 50 metri di profondità.

Da non dimenticare l’implementazione del microfono che abilita i comandi vocali e l’assistente vocale cinese di Xiaomi: Xiao AI (solo per la Cina).

La versione con chipset NFC permette anche i pagamenti in mobilità e altri servizi.

Come il modello precedente lo Xiaomi Mi Band 4 incorpora il cardiofrequenzimetro, per monitorare la frequenza cardiaca, supporta l’indice di qualità del sonno, e ha il Bluetooth 5.0.

L’autonomia sembra essere sempre al top: Xiaomi infatti garantisce fino a 20 giorni di utilizzo per la versione normale, e fino a 15 giorni per la variante con chipset NFC.

Il nuovo Mi Band 4 è disponibile nelle colorazioni Nero, Marrone, Blu, Arancio e Rosa.

Xiaomi Mi Band 4 è già disponibile alla prevendita: ecco i prezzi e dove acquistarlo fin da subito

Se vi interessa acquistarlo il prima possibile, la versione inglese-cinese (che molto probabilmente sarà aggiornabile con l’italiano in futuro), è già in pre-vendita.

La versione normale si può acquistare al prezzo di 45 euro (+0.39 euro spese spedizione linea prioritaria senza pagare dogana) con spedizione dal 28 giugno 2019 tramite questo LINK.

Invece la versione con chipset NFC si può acquistare in prevendita al prezzo di 56.70 euro (+0.39 euro spese spedizioni linea prioritaria) con spedizioni dal 28 giugno 2019 tramite quest’altro LINK.

La garanzia è di due anni Europa: in caso di guasto non dovrete spedire indietro il prodotto in Cina ma presso un centro autorizzato in Europa di Gearbest Italia.