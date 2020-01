Xiaomi Mi Band 4 Globale al prezzo di 26.50 euro spedito con coupon 2020

Disponibile all’acquisto con uno sconto del 25% lo Xiaomi Mi Band 4 versione Internazionale (italiano incluso) grazie ad un codice coupon 2020: ecco dove trovarlo.

Chi possiede o ha posseduto uno Xiaomi Mi Band 3 sicuramente non si è fatto sfuggire il nuovo Xiaomi Mi Band 4 la versione decisamente migliorata in vari aspetti hardware.

Vi diciamo fin da subito che il Mi Band 4 è già disponibile all’acquisto in Italia presso il sito ufficiale Xiaomi Mi Store ad un prezzo di vendita pari a 34.99 euro.

Xiaomi Mi Band 4: ecco dove acquistarlo con uno sconto del 25% grazie a Coupon 2020

Sfortunatamente la disponibilità è piuttosto limitata e spesso sul sito ufficiale compare il messaggio “avvisami” quando il prodotto è disponibile.

Vi segnaliamo quindi che lo Xiaomi MI Band 4 Globale-internazionale (supporta la lingua italiana) è disponibile all’acquisto al prezzo di 26,42 euro (spedizione inclusa), utilizzando il codice Coupon GBBAND4MI e seguendo questo LINK.

Il codice coupon va applicato nella sezione check-out del sito, ovvero la pagina prima del pagamento effettivo del bene; ecco un esempio pratico da PC Desktop:

Attenzione: il numero dei coupon e il tempo della promozione sono limitati, quindi chi prima arriva meglio alloggia.

Garanzia, spedizioni e altro: facciamo un po’ di chiarezza (per chi non ha ancora acquistato su Gearbest Italia)

Il dispositivo ha le stesse caratteristiche hardware e software della versione venduta da Xiaomi Mi Italia Store, differisce solo la garanzia che passa da Italia ad Europa.

La garanzia Europa in questiona è di due anni e viene praticata presso i centri di assistenza europei di Gearbest Italia (non dovrete quindi rispedire il prodotto in cina in caso di guasto).

La spedizione da selezionare è quella EU Express che ha un costo di 2.76 euro e vi consegna tramite corriere il bene in 15-25 giorni lavorativi, e sopratutto NON VI FA PAGARE LA DOGANA.

Se utilizzate altre spedizioni che non sono Italy o Eu Express, tipo DHL, pagherete sicuramente i costi di dogana.

La data di inizio spedizione (aggiornata) per questo Mi Band 4 al momento è compresa tra il 13 e il 16 gennaio 2020 (controllate sempre la data!).

Consigliamo caldamente l’uso di PayPal come forma di pagamento (per maggiori sicurezze).

Non conoscete lo Xiaomi Mi Band 4?

Se non conoscete il nuovo accessorio indossabile di Xiaomi, queste sono le sue principali caratteristiche.

Per chi già le conosce, questo è un breve riassunto pratico: