Xiaomi Mi Band 4 nuovo aggiornamento e prezzo con coupon ottobre 2019

Xiaomi Mi Band 4 ottiene un nuovo interessante aggiornamento firmware che introduce una nuova funzionalità; vi ricordiamo il prezzo in offerta tramite coupon.

Lo Xiaomi Mi Band 4 è sicuramente uno degli accessori indossabili per smartphone più apprezzato nel mondo, considerato le sue funzionalità e il prezzo di vendita piuttosto contenuto.

Xiaomi Mi Band 4 si aggiorna con un nuovo firmware a inizio ottobre 2019: le novità

Sono ormai diversi mesi che l’accessorio è presente sul mercato, e oggi Xiaomi ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware seriale 1.0.7.04 che ha iniziato a diffondersi in Europa (Turchia).

Il nuovo aggiornamento firmware introduce un interessante novità oltre che qualche ottimizzazione del software.

La novità principale riguarda il fatto che adesso gli utenti saranno in grado di impostare il timeout dello schermo tra i 5 e i 10 secondi: un utile regolazione automatica per lo schermo quindi.

Oltre a questo Xiaomi ha ampliato la sezione della personalizzazione dei quadranti disponibili e ha ottimizzato il rilevamento del nuoto.

Non sappiamo ancora quando effettivamente questo nuovo aggiornamento firmware arriverà anche in Italia: vi consigliamo comunque di monitorare la situazione.

Mi Band 4: l’offerta con coupon

Chi vuole acquistare, quindi provare, lo Xiaomi Mi Band 4 può acquistarlo presso il sito ufficiale Xiaomi Mi Italia al prezzo di 34.99 euro, o risparmiare con un offerta alternativa.

Infatti MI Band 4 Globale-internazionale (supporta la lingua italiana) è disponibile all’acquisto al prezzo complessivo di 27.49 euro (spedizioni incluse), utilizzando il codice Coupon GBBAND4MI e seguendo questo LINK.

Il dispositivo in questione ha garanzia Europa di 2 anni (presso centri assistenza in Europa), viene spedito tramite corriere (Spedizione EU-ITA express) che non vi fa pagare la dogana (spedizione da Cina-HK) con consegna in 15-25 giorni lavorativi.

Attenzione controllate sempre la data di inizio spedizione: in questo caso si parla dal 15 ottobre 2019 (potrebbe cambiare con il tempo).