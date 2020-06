Xiaomi Mi Band 5 disponibilità e prezzo per l’Italia svelato?

Svelato il probabile prezzo di vendita in Europa della versione internazionale della Xiaomi Mi Band 5; In Italia lo smart-band debutterà a luglio 2020.

Dopo l’annuncio del 11 giugno 2020 in Cina della Xiaomi Mi Band 5, ci siamo sempre chiesti quando effettivamente la nuova smart-band sarebbe state commercializzata anche in Europa.

Xiaomi Mi Band 5 (Mi smart Band 5) debutterà in Europa a luglio: ecco il presunto prezzo di vendita

Oggi abbiamo ulteriori conferma che l’accessorio indossabile verrà commercializzato in Europa, e quindi anche in Italia, a partire dal mese di luglio.

Non c’è ancora una data esatta, ma sembra che sia prevista una presentazione ad hoc da parte di Xiaomi per il mercato Europeo.

Questo averebbe perché rispetto alla versione Cinese, la versione internazionale utilizzerà l’assistente virtuale Alexa di Amazon, partner commerciale di Xiaomi per la vendita dei suoi dispositivi mobili.

Oltre a questo nella presentazione ufficiale in Cina non si è parlato del sensore SP02 (per la misurazione del livello di saturazione di ossigeno nel sangue) e neppure del chipset NFC.

Tutte queste caratteristiche dovrebbero sulla carta essere enfatizzate nella prossima presentazione europea dello Xiaomi Mi Band 5 che prenderà il nome commerciale di Mi Smart Band 5.

Infine l’ultima notizia, proveniente da alcuni informatori.

La Mi Smart Band 5 debutterà sul mercato europeo ad un prezzo di vendita di 39,99 euro, quindi 5 euro in più rispetto all’attuale Mi Band 4.

Va sottolineato però che il prezzo in questione si riferisce alla versione senza chipset NFC.

Dato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter