Xiaomi Mi Band 5 Globale disponibile al prezzo di 32 euro con coupon (pre-ordine)

Disponibile in pre-ordine con spedizioni da luglio 2020 il nuovo smart-band Xiaomi Mi Band 5 versione Globale al prezzo di 32 euro grazie al codice coupon.

Annunciato giusto un paio di giorni fa in Cina, la smart-band Xiaomi Mi Band 5 versione Globale arriverà ufficialmente in Europa nel mese di luglio 2020.

La Xiaomi MI Band 5 Globale arriverà sul mercato a luglio 2020: ecco dove potete prenotarla fin da oggi

A differenza dello Xiaomi Mi Band 4, ci saranno almeno 7 principali novità tra cui troviamo pure il supporto all’assistente Alexa di Amazon, il sensore Sp02, il display OLED più grande, il supporto a nuove attività sportive, la nuova ricarica magnetica eccetera.

La versione internazionale sarà venduta anche con il supporto o meno al chipset NFC, che permette di effettuare i pagamenti in mobilità.

Oggi potete prenotare la Xiaomi Mi Band 5 versione Globale senza chipset NFC al prezzo di 32 euro + spese di spedizione utilizzando il codice Coupon band10 e seguendo questo LINK.

Al momento è disponibile solo il colore nero.

Il rivenditore, Banggood, afferma che i primi ordini (chi prima pre-ordina meglio alloggia) saranno spediti entro il 30 giugno 2020, mentre per gli altri si scalerà mano mano fino al 15 luglio 2020 (data di fine pre-ordine).

Per quanto riguarda la spedizione utilizzate Direct Priority Mail al prezzo di 4.67 euro che vi consegna il bene in 15-20 giorni lavorativi e non vi fa pagare la dogana (spedizione da HK).

C’è pure la possibilità di assicurare il pacco a soli 0.71 euro per la massima sicurezza.

Il codice coupon va applicato nella sezione check-out del sito Banggood, la pagina prima del pagamento, come da esempio (immagine su Pc Desktop):

Vi ricordo che Banggood garantisce queste Xiaomi Mi Band 5 per un anno, compresa riparazione.

Al momento non c’è ancora un informazione dettagliata sul prezzo ufficiale di listino internazionale del nuovo accessorio dell’azienda cinese, ma si prevede che il prezzo sarà più elevato rispetto a quello della Mi Band 4.

