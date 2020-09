Xiaomi Mi Band 5 Globale in offerta coupon a 33 euro spedita

Disponibile la nuova smart-band Xiaomi Mi Band 5 versione Globale (Mi Smart Band 5) al prezzo di 33 euro (spedita) grazie al coupon di settembre 2020.

In data 20 luglio 2020 Xiaomi ha iniziato a commercializzare al prezzo di 39.99 euro in Italia la Mi Band 5 Globale, ovvero la Mi Smart Band 5.

La Xiaomi MI Band 5 Globale (Mi Smart Band 5): ecco dove acquistarla in offerta tramite coupon settembre 2020

Aggiornamento del 4 settembre 2020: nuovo codice coupon con spedizione senza dogana già inclusa

Potete acquistare la Xiaomi Mi Band 5 versione Globale (Mi Smart Band 5) senza chipset NFC al prezzo di 33,15 euro (spese di spedizione incluse) utilizzando il codice Coupon 6MDIC9F9NX seguendo questo LINK.

Al momento è disponibile solo il colore nero.

Di fatto potete risparmiare oltre 6.50 euro (più del 20% del prezzo ufficiale) sulla smart-band e avere lo stesso prodotto con garanzia Europa di 2 anni fornita da Gearbest Italia.

Il codice coupon va applicato nella sezione check-out del sito Gearbest Italia, la pagina prima del pagamento, come da esempio immagine su Pc Desktop:

Dettagli sulle spedizioni e la garanzia

Per quanto riguarda la spedizione utilizzate la EU Priority Line (WT) al prezzo di 1.33 euro (già inclusa nel totale) che vi consegna il bene in 7-25 giorni lavorativi e non vi fa pagare la dogana (spedizione da HK).

Vi ricordo che Gearbest Italia garantisce queste Xiaomi Mi Band 5 per due anni, compresa riparazione, ma facendo parte dei dispositivi Globali dovrebbe godere di 2 anni di garanzia ufficiale Europa di Xiaomi.

