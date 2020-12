Xiaomi Mi Band 5 Globale in offerta: prezzo 29 euro spedita (no coupon)

Disponibile la Smart-band Xiaomi Mi Band 5 versione Globale (Mi Smart Band 5) al prezzo di 29 euro (spedita) nell’ultima offerta lampo del 2020 senza coupon: i dettagli

In data 20 luglio 2020 Xiaomi ha iniziato a commercializzare al prezzo di 39.99 euro in Italia (salvo promo) la Mi Band 5 Globale, ovvero la Mi Smart Band 5.

La Xiaomi MI Band 5 Globale (Mi Smart Band 5): ecco dove acquistarla in offerta lampo fine 2020.

Aggiornamento del 30 dicembre 2020: nuova offerta lampo valida per 5 giorni (fino al 4 gennaio 2021) per la Smart band (Globale) di Xiaomi.

Potete acquistare la Xiaomi Mi Band 5 versione Globale (Mi Smart Band 5) senza chipset NFC al prezzo di 29,22 euro (spese di spedizione incluse) seguendo questo LINK.

Al momento è disponibile solo il colore nero.

Di fatto potete risparmiare circa 10 euro (più del 25% del prezzo ufficiale) sulla Smart-band e avere lo stesso prodotto venduto ufficialmente in Italia (salvo promo).

Non conoscete la Mi Smart Band 5? Queste sono le sue caratteristiche principali.

Dettagli sulle spedizioni e la garanzia

Per quanto riguarda la spedizione utilizzate la Priority direct Mail al prezzo di 4.51 euro (già inclusa nel totale) che vi consegna il bene in 15-25 giorni lavorativi e non vi fa pagare la dogana (spedizione da HK).

Le spedizioni del prodotto inizieranno entro 24h dall’ordine dato che sono in magazzino. (controllate sempre la data!).

Vi ricordo che Banggood garantisce queste Xiaomi Mi Band 5 per 1 anno, compresa riparazione, ma facendo parte dei dispositivi Globali dovrebbe godere di 2 anni di garanzia ufficiale Europa di Xiaomi.

