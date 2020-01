Xiaomi MI Band 5 in arrivo: gli ultimi rumors sul prezzo e specifiche

Lo Xiaomi Mi Band 5 il successore dell’attuale Mi Band 4 sembra essere vicino all’annuncio: ecco alcuni dettagli tecnici e il prezzo di vendita.

Non ci sono dubbi che gli indossabili per il fitness della serie Mi Band di Xiaomi stanno ottenendo sempre più interesse da parte dei consumatori, dato che offrono un ottimo rapporto qualità prezzo.

Xiaomi Mi Band 5: nuovi rumors sul successore dell’attuale MI Band 4

L’ultimo Xiaomi Mi Band 4 è un best seller nel suo campo, e si può acquistare in offerta anche a meno di 27 euro spedito.

Per migliorare sempre di più i prodotti anche nel 2020 uscirà un nuovo accessorio fitness che Xiaomi dovrebbe chiamare Mi Band 5.

L’erede dell’attuale Mi Band 4 dovrebbe essere annunciato dall’azienda cinese entro la fine di giugno 2020, e secondo una fonte il modello base dovrebbe avere un prezzo di listino pari a 179 Yuan (circa 25 dollari).

La versione base è quella senza chipset NFC, mentre la versione con chipset NFC avrà sicuramente un prezzo un po’ più elevato, sopra i 30 dollari americani.

Pur mantenendo un costi di listino piuttosto contenuto, il prossimo Xiaomi Mi Band 5 dovrebbe implementare un nuovo display Amoled da ben 1.2 pollici, quindi più grande rispetto alla generazione precedente (Mi Band 4 ha un display da 0.95 pollici).

Oltre ad essere più grande la fonte afferma che il display risulterà essere più luminoso e contrastato, in modo che si potrà leggere molto meglio sotto la luce diretta del sole.

La versione con chipset NFC sarà compatibile con tutte le forme di pagamento in mobilità offerte da servizi come Google Pay, Mi Pay e così via.

Questa è una novità considerato che il Mi Band 4 con chipset NFC al momento funziona solo con il servizio Mi Pay (ecco perché in Italia è stato venduto solo il Mi band 4 senza chipset NFC).

Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale da parte di Xiaomi, quindi vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.