Xiaomi Mi band 5 nuove immagini: pagamenti mobili, modalità allenamento, quadranti

Svelate nuove immagini che mostrano le funzionalità dello Xiaomi Mi Band 5: pagamenti in mobilità, le modalità di allenamento e alcuni quadranti.

Non sappiamo ancora con certezza, ma pare che entro la fine di giugno 2020 sarà presentato ufficialmente il nuovo accessorio indossabile Xiaomi Mi band 5.

Xiaomi Mi Band 5: nuove immagini confermano le funzionalità della smart-band in arrivo

Le notizie affermano che Xiaomi presenterà la nuova smart-band in Cina in data 11 giugno 2020, e rumors affermano che le vendite inizieranno dal 18 giugno 2020.

Oggi nuove immagini mostrano e certificano nuovamente alcune funzionalità che saranno presenti sul Mi Band 5.

La più importante sembra essere la presenza del chipset NFC di default, ovvero sarà presente sia sugli smart-band venduti in Cina che a livello internazionale.

L’immagine mostra come sia possibile effettuare pagamenti in mobilità, pagare per esempio il biglietto di un trasporto pubblico, utilizzando una carta di credito del circuito MasterCard.

Un altra immagine mostra le varie modalità di allenamento che la Band 5 sarà in grado di monitorare, tra cui passeggiata, corsa, nuoto, bicicletta, sollevamento pesi, salto con la corda eccetera.

Da sottolineare la presenza poi del sensore SP02 che permetterà alla smart-band di aiutare l’utente in esercizi di respirazione per rilassarsi.

Sembra poi che Xiaomi abbia inserito lato software una funzionalità “non disturbare” che silenzia gli allarmi e le notifiche per un certo periodo di tempo (da selezionare).

Altre immagini mostrano alcuni quadranti disponibile sulla Xiaomi Mi band 5, tra cui uscirà forse una versione speciale dedicata agli “Avengers”.

I quadranti si vedranno meglio grazie al nuovo display OLED con dimensioni più generose pari a 1.2 pollici di diagonale.

Poi non da non dimenticare la presenza anche del supporto all’assistente Alexa di Amazon.

