Il futuro indossabile Xiaomi Mi Band 7 successore dell’attuale Mi Smart Band 6 in Europa, sarà annunciato ufficialmente questo 24 maggio 2022: i dettagli

Adesso è ufficiale: il 24 maggio 2022 sarà annunciato il Cina la nuova Smart band di Xiaomi, diretta successore dell’attuale Mi Band 6 (o Mi Smart band 6 in Europa).

Xiaomi Mi band 7 arriverà il 24 maggio 2022: i dettagli trapelati

Oltre alla data grazie ad alcune immagini pubblicitarie e un comunicato ufficioso sappiamo in parte quali saranno le sue principali caratteristiche hardware.

La Xiaomi Mi Band 7 si presenterebbe con un display Curvo Amoled più grande da 1.62 pollici di diagonale.

LA Mi Band 6 utilizza un display Amoled da 1.56 pollici.

Il display più grande migliorerà l’esperienza d’uso, soprattutto nella lettura delle informazioni.

Vedremo se questo display più grande avrà un impatto sulla compattezza della Smart band.

I banner pubblicitari affermano che ci sarà pure il chipset NFC, ma probabilmente Xiaomi rilascerà due versioni: una con e una senza chipset.

Come tutti i classici indossabili per il fitness, presenti i sensori per la misurazione della frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue e dei dati sull’esercizio fisico.

Ovviamente poi non mancheranno le funzionalità software come il meteo, i controlli della musica, gli allarmi, le notifiche e così via.

Non ci resta quindi che aspettare ancora pochi giorni per avere un quadro più completo.

Fonte: Via