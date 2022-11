Xiaomi Mi Band 7 globale prezzo a 36 euro prima del Black Friday

In offerta coupon pre Black Friday la Xiaomi Mi Band 7 versione Globale con uno sconto reale corposo rispetto al prezzo ufficiale: ecco dove potete acquistarla.

La Xiaomi Mi Band 7 ha fatto il suo debutto ufficiale da qualche settimana sul mercato italiano ad un prezzo di listino di 59,99 euro + 5 euro di spedizione (totale 64,99 euro) sul sito ufficiale Xiaomi Italia.

Non conoscete la Mi Band 7? Ecco le sue principali caratteristiche.

Xiaomi Mi Band 7 Globale in offerta coupon: il prezzo scende a 36 euro spedita

Aggiornamento del 5 novembre 2022: prezzone con spedizione da Cina tutto incluso disponibile dal sito affidabile Hekka.

Potete di fatto acquistare la Xiaomi Mi band 7, colore nero, al prezzo di 35,99 euro (VAT e spedizione inclusa) utilizzando il codice coupon HEKKAOCT7 e seguendo questo LINK: Mi Band 7 Globale da Hekka

Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Hekka, come da immagine di esempio:

Avete di fatto risparmiato 30 euro rispetto al prezzo ufficiale, ovvero circa il 45%.

Il rivenditore Hekka supporta il pagamento tramite PayPal, quindi non ci sono problemi in termini di sicurezza (se non vi arriva il pacco vi rimborsano)

Vi ricordo che il prezzo di vendita potrebbe cambiare nel corso del tempo, o il codice coupon non essere più utilizzabile: chi prima arriva meglio alloggia!

Dettagli su garanzia, spedizione e cosa vuol dire Globale?

Questa Xiaomi Mi Band 7 viene spedita da magazzino Cina con consegna tramite corriere prevista in 7-13 giorni lavorativi dogana tutto compreso (non ci sono costi aggiuntivi)

La garanzia è di 1 anno da parte del rivenditore, inoltre ci sono 30 giorni per il rimborso, ma l’acquirente paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto.

La Smart band è in versione Globale, ovvero supporta il multilingua (italiano compreso), ci sono gli aggiornamenti OTA ufficiali, quindi è del tutto identico alla versione venduta ufficialmente dallo store Xiaomi Italia.

Supporta il sistema operativo Android 6.0 o successivo, e Apple iOS 10 o successivo.