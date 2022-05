La Xiaomi MI Band 7, successore della Mi Band 6, è stata ufficializzata in Cina: ecco le principali caratteristiche hardware e il prezzo di vendita nel paese asiatico.

Oggi 24 maggio 2022 come annunciato da passati comunicati, Xiaomi ha presentato la nuova Mi band 7 che molto probabilmente arriverà pure in Europa/Italia con il nome di Smart Band 7.

Xiaomi Mi Band 7 ufficiale in Cina: prezzo e caratteristiche principali

La nuova Smart band, successore dell’attuale Mi band 6, apporta alcuni miglioramenti lato hardware.

La principale novità risiede nel nuovo e più grande display Amoled da 1.62 pollici (VS 1.56 versione Mi band 6).

Il display ha una risoluzione di 490 x 192 pixel e ha pure una nuova opzione “display always on”.

Secondo quanto riportato da Xiaomi la nuova Mi Band 7 rispetto alla Mi Band 6 offre un 25% in più d’area utilizzabile dello schermo.

Rispetto alla versione precedente è stato migliorato pure il sensore SpO2, o saturazione di ossigeno, che rileva i dati in maniera più precisa e se quest’ultimo rileva una saturazione inferiore al 90% lo Smart band vibrerà per informarti della situazione.

Lato software-sensoristica la modalità fitness è stata ulteriormente migliorata e aggiornata.

Infatti la Xiaomi Mi band 7 è in grado di riconoscere 120 attività d’allenamento, monitora 4 attività sportive professionali, ha la capacità automatica di rilevare le fasi dell’allenamento e una nuova un’opzione per organizzare gare con gli amici.

Ovviamente tra i sensori non mancherà il cardiofrequenzimetro, e ci sarà pure la versione con chipset NFC.

L’autonomia della Smart band è garantita da una batteria interna da 180mAh.

Secondo il produttore la Mi band 7 dovrebbe garantire fino a 14 giorni d’utilizzo normalizzato.

La ricarica avviene in circa 2 ore tramite il solito collegamento magnetico..

Il cinturino Smart è disponibile in Cina da oggi in prevendita ad un prezzo di listino di 239 Yuan per la versione non NFC (circa 33,50 euro).

La versione con Chipset NFC costa invece 279 Yuan, ovvero 39 euro al cambio attuale.

Non sappiamo quando la nuova Smart Band arriverà anche in Europa, e a che prezzo.

Fonte: Via