Xiaomi Mi Box S al prezzo di 44,99 euro (Coupon): per la Serie A su Dazn, Netflix, Amazon Prime!

Il Box Android TV basato sul sistema operativo Android Pie Xiaomi Mi Box S in offerta al prezzo di 44.99 euro spedito da Germania: per la Serie A su Dazn, per Netflix e tanto altro.

Xiaomi Mi Box S in offerta al prezzo di 44,99 euro: ecco dove acquistarlo con spedizione da Europa

Aggiornamento del 9 agosto 2021: aggiunto nuovo venditore, Gshopper (già rivenditore su Ebay e Amazon) con spedizione rapida da Europa

Torna in offerta con coupon al prezzo di 44.99 euro (spedizione inclusa da Germnaia) il Box Android TV Xiaomi Mi Box S: potete acquistarlo nella versione spina EU utilizzando il codice coupon F8E3D24199 e seguendo questo LINK.

Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Ghopper, la pagina prima dell’effettivo pagamento, come da esempio per PC Desktop:

I tempi della consegna sono al momento di 2-6 giorni lavorativi (controllate sempre la data di presunta consegna!).

Alcuni dettagli tecnici sul Mi Box S di Xiaomi

E’ un box certificato da Google quindi non ha problemi a riprodurre alla massima risoluzione possibile video on demand come Netflix, ma è ottimo per vedere il campionato in streaming di Seria A in alta definizione su Dazn collegato alla vostra TV di casa.

Infatti basterà installare le applicazione per Android TV di Dazn per godersi tutte le partite alla migliore risoluzione disponibile (se la vostra banda adsl o fibra in WIFI lo permettono).

Con l’aggiornamento ad Android TV Pie 9.0 si potrà vedere pure Amazon Prime Video.

Il Box Mi Box S inoltre supporta nativamente il comando remoto vocale per l’assistente Google, funge da Google Chromecast e riproduce video in Ultra HD 4K a H265 a 10bit HDR senza problemi (per altre informazioni cliccare qua).

Va sottolineato che è un box compatto che arriva a casa con spina EUROPA, ha software originale Android TV versione Oreo (aggiornabile a Pie 9.0) che supporta gli aggiornamenti OTA e il multilingua.

Lo Xiaomi Mi Box S gode di 2 anni di garanzia Europa da Xiaomi, o un anno da parte del rivenditore.