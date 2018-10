Xiaomi Mi Mix 2S Globale prezzo a meno di 350 euro: i Coupon del momento

Lo smartphone top di gamma Xiaomi Mi Mix 2S Globale è acquistabile grazie a coupon promozionali a meno di 350 euro: ecco i dettagli dell’offerta.

Sarà che i prossimo Xiaomi Mi Mix 3 si sta avvicinando, ed ecco che i prezzi del suo predecessore lo Xiaomi Mi Mix 2S si stanno abbassando veramente ad un livello interessante.

Xiaomi Mi Mix 2S: il top di gamma dell’azienda cinese a meno di 350 euro

Infatti vi ricordo che il Mi Mix 2S è un top di gamma con chipset Snapdragon 845, 6GB di ram e fino a 128GB di memoria interna, sarà poi uno dei primi smartphone a ricevere l’aggiornamento ad Android Pie 9.0 con interfaccia personalizzata Miui 10.

In Italia non è molto facile trovare un Mi Mix 2S a buon prezzo, dato che ci sono scarse disponibilità e sembra che i rivenditori italiani puntino di più a vendere il modello Mi Mix 2 per svuotare i magazzini.

Se cercate tra i vari rivenditori italiani online lo Xiaomi Mi Mix 2S con garanzia Europa a meno di 400 euro spedizione inclusa non lo potete trovare.

Vi segnalo che è possibile acquistare questo smartphone nella versione 6GB di ram e 64GB di memoria interna (colorazione nera o bianca) al prezzo di 344 euro grazie al coupon GBMPM2S seguendo questo LINK.

Se volete la versione con più memoria interna, il Mi Mix 2S da 6GB di ram e 128GB di memoria interna può essere acquistato al prezzo di 362 euro utilizzando il codice coupon GBMP2S128 seguendo questo LINK.

Il codice coupon va applicato nella sezione Checkout, quella prima del pagamento (tramite Paypal o carta di credito), come potete vedere dall’immagine di esempio.

Entrambi gli smartphone sono versione Globale (destinata all’Europa con blootloader bloccato), hanno gli aggiornamenti OTA ufficiali, supportano il multilingua (italiano compreso), hanno la banda 20 LTE e il Google Play Store già installato.

Godono di due anni di garanzia Europa fornita direttamente da Gearbest Italia, e vengono spediti con EU Express (linea prioritaria) senza pagare la dogana in 10-20 giorni lavorativi (dalla data di spedizione) tramite corriere.

