Xiaomi Mi Mix 4 con display a 90hz e ricarica rapida a 40W?

Nuovi rumors affermano che il prossimo top di gamma Xiaomi Mi Mix 4 avrà un display a 90hz e dovrebbe supportare la ricarica rapida a 40w.

Secondo i più recenti rumors il prossimo smartphone top di gamma Xiaomi Mi Mix 4 sarà annunciato dall’azienda cinese entro la fine di settembre 2019.

Si parla di uno smartphone che potrebbe debuttare pure con un interessantissima fotocamera principale che dovrebbe utilizzare il nuovo sensore da 108MP ISOCELL di Samsung.

Oltre a questo in passato rumors affermano che il dispositivo avrebbe utilizzato una ricarica rapida via cavo con una velocità massima pari a 45W.

Xiaomi Mi Mix 4 con ricarica rapida fino a 40W e un nuovo display con refresh 90hz: questi gli ultimi rumors

Oggi alcune voci di corridoio provenienti dalla Cina, tramite il sito di micro-blogging Weibo, affermano che il Mi Mix 4 avrà una ricarica rapida con velocità massima di 40W.

Siamo quindi ai dettagli e le differenze più o meno sembrano essersi limate con il tempo.

Oltre a questa ricarica rapida potenziata, lo Xiaomi Mi Mix 4 dovrebbe debuttare sul mercato con un display con refresh rate a 90hz.

Questo display dovrebbe mantenere le altre caratteristiche viste sullo Xiaomi Mi Mix 3, ovvero non avere tacche o forellini.

Sulla carta il Mi Mix 4 utilizzerà per un sistema a POP UP per la fotocamera anteriore e non un meccanismo manuale come sul Mi Mix 3.

Sfortunatamente queste notizie non sono state ancora certificate da Xiaomi, quindi vi invitiamo a prenderle con il giusto distacco emotivo.