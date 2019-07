Xiaomi Mi Mix 4 e Mi A3: questi i sensori fotografici principali?

Secondo recenti rumors arriverebbero ulteriori conferme sul sensore fotografico principale dello Xiaomi Mi Mix 4, e del nuovo Mi A3: ecco i dettagli.

Qualche tempo fa vi avevamo segnalato che il direttore generale dei prodotti Xiaomi, Wang Teng, si era lasciato scappare qualche dettaglio di troppo sulla fotocamera principale del prossimo Mi Mix 4.

Infatti il commento rilasciato tramite la piattaforma Weibo è stato poi cancellato.

Xiaomi Mi Mix 4 e Mi A3: questi potrebbero essere i sensori fotografici principali

Oggi arrivano però nuove conferme che quanto detto da Wang Teng alla fine dovrebbe rivelarsi giusto.

Il prossimo Xiaomi Mi Mix 4 sarebbe infatti uno dei primi smartphone android che utilizzerà il futuro chipset da ben 64MP sviluppato e prodotto da Samsung: il sensore Bright GW1.

Considerato che Sony deve ancora annunciare una soluzione a 64 megapixel, al momento non ci sono ancora alternative concrete per il Mi Mix 4.

Basti pensare che Realme, altra azienda cinese che in questi ultimi mesi sta facendo parlare di se, ha già annunciato che è al lavoro con uno smartphone con sensore fotografico da 64MP, che dovrebbe essere di fatto lo stesso utilizzato dal Mix 4.

Intanto tutti coloro che stanno aspettando con pazienza il successore dell’attuale Xiaomi Mi A2, pare che il modello Mi A3 utilizzerà un sensore fotografico principale da 48 megapixel.

Non ci sono ancora certezze in questo, ma la società di certificazione FCC di recente ha inserito nel proprio database un nuovo smartphone Android One con un sensore proprio da 48 megapixel.

Considerato che recenti rumors affermano che lo Xiaomi Mi A3 sarà ripreso dalla linea CC9 di Xiaomi, le probabilità di un sensore da 48 megapixel non sono del tutto da cancellare.

Vedremo nelle prossime settimane se le notizie avranno riscontri su fatti ancora più concreti.

