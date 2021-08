Xiaomi Mi Mix 4 è ufficiale con camera sotto il display: i dettagli e prezzo (in Cina)

Ufficializzato il nuovo Xiaomi Mi Mix 4 il primo smartphone dell’azienda cinese ad incorporare una fotocamera anteriore sotto il display: i dettagli e il prezzo di vendita in Cina.

Sono passati più di 2 anni dall’ultimo Xiaomi Mi Mix 3 5G, tanto ci è voluto per rivedere sul mercato un nuovo smartphone della serie Mi Mix.

Oggi è stato infatti annunciato lo Xiaomi Mi Mix 4, al momento in vendita solo in Cina ma pare che nelle prossime settimane ci sarà pure l’annuncio per il mercato globale (compresa l’Europa).

Xiaomi Mi Mix 4 ufficiale: i dettagli da conoscere

Display e design

La principale grande novità del telefono è l’assenza di una classica fotocamera anteriore, dato che quest’ultima è stata posizionata sotto il display quindi del tutto invisibile se non viene utilizzata.

Questa nuova fotocamera sotto il display utilizza un sensore da 20MP con pixel di dimensioni pari 1,6 µm quando viene applicato il binning di pixel 4 in 1.

Il display con tecnologia Amoled ha una tecnologia diversa che permette di utilizzare questa nuova fotocamera sotto il pannello.

Si tratta infatti di un pannello con pixel a micro-diamante, abbinato a nuovi algoritmi ripensati per garantire una rifrazione della luce minima.

L’area sopra la fotocamera inoltre racchiude una densità di pixel pari ad almeno 400ppi in modo che anche il testo più piccolo rimanga perfettamente leggibile.

Questo display Amoled ha una grandezza di 6,67 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Tra le altre caratteristiche ricordiamo:

Bordi laterali, superiori e inferiori simmetrici;

Protezione Gorilla Glass Victus;

Frequenza di campionamento tattile 480Hz;

Rapporto di contrasto 5.000.000:1;

TrueColor a 10 bit;

Dolby Vision;

HDR10+;

DCI-P3, JNCD~0.34, dE~0.40;

scanner per le impronte digitali sotto il display.

La scocca posteriore del telefono è rifinita in ceramica e sarà disponibile nei colori bianco, nero e grigio.

Il telefono ha dimensioni pari a 162.65 x 75.35 x 8.02mm per un peso complessivo di 225 grammi.

Processore e memoria

Lo Xiaomi Mi Mix 4 è il primo smartphone ad utilizzare il nuovo chipset Snapdragon 888 Plus, una versione potenziata con frequenze di funzionamento più elevate.

Il chipset viene raffreddato tramite una soluzione di raffreddamento al grafene.

Al chipset Snap 888+ vengono affiancati dagli 8 ai 12GB di memoria ram LPDDR5, e da 128 a 512GB di memoria interna con tecnologia UFS 3.1

Multimedialità

Oltre alla fotocamera anteriore sotto il display da 20MP, il telefono ha un comparto fotografico posteriore composto da 3 sensori:

Principale con un sensore HMX da 108 MP 1/1,33″, Super Pixel 4-in-1 da 1,6 μm, OIS, obiettivo 7P;

Ultra grandangolare: 13 MP, obiettivo a forma libera, FoV a 120 °, obiettivo 6P;

Teleobiettivo: periscopio da 8 MP, zoom ottico 5x, zoom digitale 50x, OIS.

Lato audio si conferma la presenza degli altoparlanti stereo ottimizzati da Harman Kardon, la certificazione audio ad alta risoluzione e la certificazione wireless Hi-Res Audio.

Manca il classico jack da 3.5 mm per l’audio.

Connettività

La connettività del telefono è piuttosto completa:

Connessione 5G dual Sim;

Wifi 6 dual band;

Chipset NFC;

Bluetooth 5.x;

Porta ad infrarossi;

Presa Usb Type C

Motore lineare dell’asse X

nuova connettività UWB (una versione più avanzata della tecnologia Bluetooth per la localizzazione a livello di cm di altri dispositivi)

Batteria

Altro punto forte dello Xiaomi Mi Mix 4 è la ricarica rapida della batteria via cavo che raggiunge una potenza massima di 120W, e una ricarica rapida wireless fino a 50W.

Secondo il produttore la batteria interna da 4500 mAh si può ricaricare da zero a cento in appena 15 minuti in modalità Boost, e in 21 minuti in modalità standard.

La ricarica wireless a 50W impiega invece circa 28 minuti per lo stesso lavoro.

Android

Lo smartphone debutta sul mercato con Android 11 e interfaccia personalizzata MIUI 12.5: niente Android 12 e MIUI 13 al momento.

Prezzo e disponibilità (in Cina)

Al momento Xiaomi ha annunciato la disponibilità commerciale del Mi Mix 4 solamente in Cina dal 16 agosto 2021, ma pare che sarà venduto in futuro anche in Europa.

Per adesso la versione base da 8-128GB ha un prezzo di listino in Cina pari a 4999 Yuan (657 euro), mentre la versione più costosa arriverà a 6299 Yuan (830 euro)