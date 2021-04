Xiaomi Mi Mix Fold già un successo: più di 30.000 unità vendute in un minuto

La prima commercializzazione in Cina dello Xiaomi Mi Mix Fold, il nuovo smartphone pieghevole, è stata un successo: venduto più di 30.000 unità in appena 1 minuto.

Nonostante lo smartphone pieghevole di Xiaomi, il Mi Mix Fold, abbia un prezzo di listino piuttosto importante anche in Cina la prima data di commercializzazione ha visto il tutto esaurito.

Infatti sono state vendute almeno 30.000 unità in appena un minuto sul sito ufficiale online.

Xiaomi in pochi minuti ha incassato circa 400 milioni di Yuan che al cambio attuale fanno più di 51 milioni di euro.

Considerato il prezzo di vendita del dispositivo, che varia tra i 9999 Yuan (1280 euro) e i 12999 Yuan (1660 euro), si può presuppore che siano stati venduti dalle 30.000 alle 40.000 unità di Xiaomi MI Mix Fold in un tempo massimo di 500 secondi (meno di 10 minuti).

Sfortunatamente al momento l’azienda cinese non ha rilasciato ancora nessun commento ufficiale riguardo la commercializzazione del Mi Mix Fold in Europa e quindi anche in Italia.

Infatti è probabile che la società decida di relegare lo smartphone pieghevole solo sul proprio territorio nazionale, considerata anche la situazione attuale di scarsità di componenti e chipset per dispositivo mobili.

Comunque se non conoscete ancora lo Xiaomi Mi Mix Fold, queste sono le sue principali caratteristiche hardware.

Di fatto il telefono è uno dei dispositivi mobili più avanzati sul settore, con alcune interessanti innovazioni come le lenti liquide, le prime su uno smartphone.

