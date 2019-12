Xiaomi Mi Note 10 a 415 Euro, tutti i colori con spedizione da Europa (coupon)

In offerta a dicembre 2019 lo Xiaomi Mi Note 10 globale (tutti i colori) al prezzo di 415 euro con Coupon con spedizione da Europa molto veloce: i dettagli

Il Black Friday è arrivato: torna in offerta li Mi Note 10 con prezzo scontato, anche se non è più disponibile il Mi Band 4 in abbinata a 9 euro (promozione finita).

Xiaomi Mi Note 10: super offerta con coupon dicembre 2019 con spedizione da Europa (veloce Fast-30 da selezionare)

Oggi vi segnaliamo infatti che è sempre disponibile l’offerta sullo Xiaomi Mi Note 10, il primo smartphone penta camera con sensore principale da 108MP (per DxOMark il migliore), acquistabile con un importante sconto.

Per chi non lo sapesse già il MI Note 10 6GB+128GB è ufficiale in Italia al prezzo di 599 euro e queste sono le sue caratteristiche principali.

Se vi piace il dispositivo, potete acquistare lo Xiaomi Mi Note 10 Globale da 6GB di ram e 128GB di memoria interna nelle colorazioni Aurora Green, Glacier White, Midnight Black al prezzo di 415 euro utilizzando il Coupon DOUBLE1201 e seguendo questo LINK.

Il codice coupon va applicato nella sezione check-out del sito Gearbest Italia, come potete vedere voi stessi dall’immagine esempio:

Nella versione Mobile (pagina Checkout se vi siete registrati sul sito, o guest senza registrazione dopo aver inserito i dati personali), dovete spuntare la sezione inserisci Coupon e inserire i codici per ottenere lo sconto prima di procedere al pagamento.

Parliamo di Garanzia, spedizioni e rom Globale: i dettagli da conoscere

Entrambe le varianti di colore del Mi Note 10 hanno spedizione a partire dal 12-17 dicembre 2019 (controllate sempre la data) e spedizione FAST 30 da Europa con consegna in 3-12 giorni lavorativi tramite corriere.

Se ordinate adesso potrete averli prima delle vacanze di natale, per un regalo o per voi stessi, ma solo se lo fate subito.

Attezione! Non utilizzate spedizioni DHL: sono più veloci ma vi fanno pagare i costi di dogana.

La garanzia è Europa di 2 anni: quest’ultima viene fornita direttamente dai centri assistenza Gearbest Italia che si trovano in Europa, quindi in caso di guasto il dispositivo non dovrà essere rispedito in Cina; i tempi saranno decisamente più brevi.

Tutti i dispositivi sono globali, ovvero hanno rom ufficiale con IMEI Europa: c’è il Google Play Store e ci sono i servivi Google, c’è il supporto al multilingua (italiano compreso), ci sono gli aggiornamenti OTA ufficiali, c’è il supporto alla banda 20 LTE.

Sono gli stessi Xiaomi Mi Note 10 venduti ufficialmente in Italia, ma cambia solo la garanzia da Europa ad Italia.

Per il pagamento vi consigliamo sempre di acquistare tramite PayPal, previa iscrizione sul sito Gearbeast (per un miglior supporto post vendita e il tracking del pacco).