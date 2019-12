Xiaomi Mi Note 10 in regalo su Tim Party: ecco come partecipare

TIM Party per le feste natalizie propone un concorso che vi permette di vincere il nuovo Xiaomi Mi Note 10, lo smartphone con fotocamera da 108MP: i dettagli.

Se siete un cliente TIM con una sim telefonica attiva e con credito residuo superiore a zero, potete partecipare al nuovo concorso valido durante le feste natalizie.

TIM Party vi permette di vincere uno Xiaomi Mi Note 10: ecco il concorso natalizio

Basta infatti essere inscritti al programma di fidelizzazione Tim Party per cercare di vincere uno dei quindici Xiaomi Mi Note 10 messi in palio dallo storico operatore telefonico italiano.

Se non conoscete lo Xiaomi Mi Note 10, lo smartphone con sensore fotografico da 108MP, queste sono le sue principali caratteristiche hardware.

Il dispositivo ha un prezzo di vendita nel nostro paese di 599 euro, quindi lato commerciale ha un bel valore economico.

Come partecipare la concorso

Per partecipare al concorso basterà effettuare il login sul portale Tim Party e accedere nella sezione “Gioca e Vinci” o nella pagina “Home” dove potrete vedere gli ultimi eventi disponibili.

Ogni giorno sarà messo in premio uno Xiaomi Mi Note 10 per 15 giorni consecutivi: quindi ci saranno 15 estrazioni per un totale di 15 smartphone in palio.

A seconda dell’anzianità della vostra linea telefonica mobile o fissa avrete un numero diverso di tentativi giornalieri:

i clienti Tim attivi da massimo 12 mesi hanno 1 chance di gioco ogni giorno;

quelli attivi da oltre 12 mesi e fino a 5 anni hanno 2 chance di gioco ogni giorno;

i clienti attivi da oltre 5 anni usufruiscono di 3 chance di gioco ogni giorno;

infine quelli convergenti (mobile+fisso) godono di 5 chance di gioco ogni giorno.

Basterà inserire tutte le informazioni richieste dal portale, e scoprirete istantaneamente se avete vinto o meno uno degli smartphone messi in palio.

Essendo un estrazione giornaliera, tutti i giorni a partire da oggi 23 dicembre 2019 e fino al 6 gennaio 2020 dovrete eseguire le stesse operazioni per partecipare al concorso.

Il singolo cliente può vincere al massimo un solo smartphone; vinto uno viene automaticamente escluso dall’estrazione per i successivi giorni.

Da ricordare che la partecipazione è gratuita, non implica costi o spese aggiuntive con l’attivazione di eventuali servizi aggiuntivi a pagamento.

Vi ricordo che è ancora attiva la promo TIM GIGA illimitati per un mese sempre sul portale Party!