Xiaomi Mi Note 10 Lite confermato: sarà presentato il 30 aprile

Conferma ufficiale dell’arrivo sul mercato internazionale del nuovo Xiaomi Mi Note 10 Lite, la versione più economica dell’attuale Mi Note 10: sarà presentato il 30 aprile 2020.

Arriva una prima conferma ufficiale dalla Mi Community che Xiaomi presenterà al grande pubblico internazionale la versione Lite del suo Mi Note 10.

Xiaomi Mi Note 10 Lite confermato: sarà presentato ufficialmente in data 30 aprile 2020

La presentazione ci sarà ufficialmente in data 30 aprile 2020 sotto il motto “Are you ready to Dream Big & Shoot Epic?“.

Questa notizia conferma i precedenti rumors e la certificazione americana FCC dell’arrivo dello Xiaomi Mi Note 10 Lite.

L’immagine di presentazione dell’evento ci ha svelato anche il nuovo design della scocca posteriore della versione lite.

Rispetto al Mi Note 10, la versione Lite presenta un modulo fotografico più ampio di forma rettangolare con angoli smussati nel quale compare pure un doppio flash LED.

Rimane invece immutato del tutto il design frontale, con la presenza della tacca a goccia che racchiude al suo interno la fotocamera anteriore per selfie.

Il comparto fotografico dello Xiaomi Mi Note 10 Lite sarà sulla carta inferiore rispetto a quello della versione originale.

Si prevede infatti una fotocamera principale con sensore da 64MP al posto del sensore principale da 108MP della versione originale.

Oltre al sensore principale da 64Mp sono previsti altri quattro sensori 8MP + 8MP + 5MP + 2MP per un totale complessivo di 5 sensori fotografici come sulla versione originale.

Il resto del comparto hardware dovrebbe rimanere identico, ovvero:

Display Oled da 6.47 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ e formato 19:9;

Chipset Snapdragon 730G;

Sensore per le impronte digitali sotto il display;

Batteria interna da 5260 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino ad un massimo di 30W;

Sistema operativo Android 10 con interfaccia personalizzata dalla MIUI 11.

In data 30 aprile 2020 conosceremo ulteriori dettagli sul Mi 10 Lite, sopratutto sui tagli di memoria disponibili e il prezzo di vendita in Europa.

