Xiaomi Mi Note 10 Lite prezzo a 237 euro con coupon settembre 2020

Disponibile all’acquisto lo Xiaomi Mi Note 10 Lite 6-64 con prezzo in offerta a partire da 237 euro + spedizione utilizzando il codice coupon di settembre 2020.

La versione Lite dello Xiaomi Mi Note 10 è uno degli ultimi dispositivi presentati dall’azienda cinese in Europa, e già disponibile all’acquisto anche in Italia.

Xiaomi Mi Note 10 Lite Globale in promo con sconto coupon prezzo da 237 euro: ecco i dettagli

Aggiornamento del 24 settembre 2020: inserito il nuovo codice coupon di settembre con prezzo aggiornato per la versione 6-64GB.

Ufficialmente il sito Xiaomi Mi Italia vende il Mi Note 10 Lite da 6-64GB a 369 euro, mentre la variante 6-128GB costa 399 euro (salvo sconti o promozioni).

E’ un dispositivo che ha ottenuto ottimi risultati in termini di autonomia durante la sua recensione.

Lo Xiaomi Mi Note 10 Lite Globale da 6GB di ram e 64GB di memoria interna, tutti i colori, può essere acquistato al prezzo di 237 euro (+ spedizione) utilizzando il codice Coupon BG9N10LC e seguendo questo LINK.

Se siete interessati alla versione 6-128GB, tutti i colori disponibili, potete acquistarlo al prezzo di 278 euro (+ spedizione) utilizzando il codice Coupon BGN10L88 e seguendo questo LINK.

I dispositivi sono con disponibilità immediata (sono in magazzino con spedizione entro 24 ore dall’ordine).

Il codice coupon va applicato nella sezione check-out del sito Banggood, la pagina prima dell’effettivo pagamento, come da esempio per PC Desktop (attenzione i prezzi i coupon nell’immagine potrebbero non essere aggiornati):

Dettagli su Spedizione, Garanzia e cosa vuole dire Globale?

Lo smartphone viene spedito da Banggood con la sua spedizione EU Priority Line che garantisce la consegna del bene tramite corriere in 15-20 giorni lavorativi e non vi fa pagare le spese di dogana (Spedizione da HK-Cina).

La garanzia ufficiale del sito è di 1 anno, ma in realtà tutti gli smartphone ufficiali e Globali godono di 2 anni di garanzia Europa direttamente dalla stessa Xiaomi.

Infine il telefono è appunto Globale, ovvero che ha rom con IMEI Europa con gli aggiornamenti OTA (over the air) ufficiali del produttore, ha i servizi e le applicazioni Google, c’è il supporto al multilingua (italiano compreso), c’è la Banda 20 LTE 4G.

Di fatto è lo stesso telefono che acquistate in Italia, ma cambiano solo i tempi di spedizione e la garanzia che da Italia passa ad Europa.

Per altre promozioni, questa è la nostra sezione offerte.