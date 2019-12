Xiaomi Mi Note 10 Pro ufficiale in Italia: prezzo e differenze dal non Pro

Ufficializzata la commercializzazione in Italia dello Xiaomi Mi Note 10 Pro: ecco il prezzo di vendita e le differenze hardware rispetto al modello non Pro.

Da oggi 27 dicembre 2019 in Italia è possibile acquistare entrambe le varianti del primo smartphone android con fotocamera principale da 108MP di Xiaomi.

Infatti sul sito ufficiale di Xiaomi Mi Italia oltre al Mi Note 10 è possibile acquistare pure il nuovo Xiaomi Mi Note 10 Pro.

Xiaomi Mi Note 10 Pro disponibile all’acquisto in Italia: il prezzo e le differenze con Mi Note 10

I due dispositivi si differenziano per alcune caratteristiche hardware, e ovviamente per il prezzo di vendita.

Infatti li Mi Note 10 Pro ha un prezzo di vendita di listino in Italia pari a 699,90 euro, ovvero 100 euro in più rispetto al modello Mi Note 10 normale che era già in commercio nel nostro paese da alcune settimane.

Per 100 euro in più lo Xiaomi Mi Note 10 Pro offre una fotocamera posteriore da 108MP con lenti 8P, e quindi si differenza del modello normale che monta sempre un sensore da 108MP ma con lenti 7P.

Il maggior numero di lenti disponibili nel sensore aumenta la qualità generale delle foto e della registrazione video, ma ovviamente il sensore risulta essere più complesso e costoso da produrre.

Oltre al cambiamento delle lenti, il modello Pro avrà a disposizione 8GB di ram e 256GB di memoria interna.

In questo caso si nota un incremento abbastanza evidente rispetto al modello normale che utilizza 6GB di ram e 128GB di memoria interna.

Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche hardware, queste sono identiche tra i due dispositivi.

Potete leggere un riepilogo sulle specifiche del Mi Note 10 per farvi un idea complessiva del prodotto.

Il Mi Note 10 Pro è disponibile all’acquisto nelle colorazioni bianco, nero e verde come per il modello originale presso il sito ufficiale di Xiaomi Italia.