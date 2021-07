Xiaomi Mi Purificatore d’Aria Pro prezzo 89,99 euro con coupon: 200 euro di sconto

In promozione coupon lo Xiaomi Mi Purificatore d’aria Pro che può essere acquistato a 90 euro con uno sconto di 200 euro sul prezzo ufficiale: i dettagli.

Se state cercando un prodotto che vi serva di grande aiuto a purificare l’aria dell’ambiente dove vivete, o anche dove lavorate, la soluzione potrebbe essere un purificatore d’aria di Xiaomi.

Ci sono ovviamente marchi come Dayson che offrono prestazioni un po’ superiori ma hanno prezzi di vendita decisamente meno abbordabili.

Offerta sullo Xiaomi Mi Purificatore Pro con uno sconto di oltre 200 euro rispetto al prezzo ufficiale in Italia (Mi Store): i dettagli

Lo Xiaomi Mi Purificatore d’aria Pro si può acquistare a 89,99 euro (spedizione inclusa) utilizzando il codice coupon 6A3437C858 e seguendo questo LINK.

Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Gshopper (noto rivenditore anche su Ebay e Amazon), la pagina prima del pagamento, come da esempio per PC Desktop:

Per altre promozioni vi ricordiamo di visionare la nostra sezione Offerte sul sito o seguire il canale TELEGRAM in modo da aggiornavi sulle più recenti novità (di cui alcune esclusive).

Info su spedizioni, garanzia e dettagli tecnici principali dello Xiaomi Mi Purificatore Pro

La spedizione è gratuita e avviene da magazzino Spagna con consegna tramite corriere in 2-5 giorni lavorativi.

La garanzia è pari ad 1 anno, gestita direttamente dal sito Gshopper.

Nella confezione oltre al purificatore d’aria, troverete un filtro, la presa da muro (versione globale/EU) e il manuale utente multilingua.

Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche questo è il riassunto dello Xiaomi Mi Purificatore Pro:

Valore CADR (efficienza di purificazione): Purifica 500 m³ d’aria all’ora;

Copertura ottimale fino a 60 mq;

Controllo da remoto tramite connettività Wifi e applicazione Xiaomi App Mi Home (Scaricabile dal Google Play Store);

Sensore laser di particolato;

Sensore di temperatura e umidità;

Sensore di luminosità;

Basso consumo energetico (1.5W minimo 66W massimo);

Display OLED;

Filtro a 3 strati;

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 26,00 x 26,00 x 73,50 cm per 9.7 kg di peso (con filtro applicato).

In conclusione quest’offerta è indirizzata a chi vuole provare per la prima volta un purificatore d’aria, o per chi già conoscendone i benefici ne vuole acquistare uno nuovo risparmiando un bel po’ di euro.