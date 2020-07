Xiaomi Mi Smart Band 4C è ufficiale: prezzo e caratteristiche

Xiaomi ha ufficializzato la Mi Smart Band 4c in Malesia, la versione più economica della recente Mi Smart Band 5, forse in arrivo entro fine luglio 2020 anche in Italia.

Dopo aver presentato la versione Mi Smart Band 5, per quest’ultima gli utenti italiani dovranno aspettare ancora qualche settimana, Xiaomi ha ufficializzato in Malesia la versione più economica.

Xiaomi Mi Smart Band 4C ufficiale in Malesia: è la versione Globale della Redmi Band

Stiamo parlando della Mi Smart Band 4C ovvero la versione internazionale della Redmi band che al momento è acquistabile solo in Cina.

Tra le principali caratteristiche della Band 4C troviamo un autonomia pari a 14 giorni d’utilizzo normali, un display piatto da 1.08 pollici di diagonale, il supporto alla misurazione della frequenza cardiaca, vari modalità di monitoraggio degli sport.

Il prezzo di vendita in Malesia è pari a 99 RM che al cambio attuale fanno circa 21 euro.

Non sappiamo quando e se effettivamente Xiaomi deciderà di commercializzare anche in Italia questo accessorio.

Tornando alle specifiche tecniche vi possiamo dire che:

Il display da 1.08 pollici di diagonale è un unità TFT con risoluzione nativa 220 x 128 pixel, raggiunge una luminosità massima pari a 200 nits;

L’autonomia di 14 giorni sarebbe garantita da una batteria interna da 130 mAh che si ricarica in circa 2 ore (da zero a cento);

La ricarica avviene tramite una classica porta USB;

La band è in grado di monitorare 5 diversi sport: corsa all’aperto, esercizio fisico, ciclismo, tapis roulant e camminata veloce;

C’è il monitoraggio del sonno e vi avverte se state fermi per troppo tempo;

Ci sono le notifiche di messaggi, chiamate e la possibilità di controllare la musica.

Infine da ricordare che la Xiaomi Mi Smart Band 4C è impermeabile fino a 5 atmosfere e ha un peso di soli 13 grammi.

Fonte: Via